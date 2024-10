Tencent und die Guillemot-Familie könnten versuchen, Ubisoft zu übernehmen und zu privatisieren

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Ubisoft in diesen Tagen mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Der Aktienwert des französischen Verlags ist allein in diesem Jahr an der Pariser Börse um rund 54 % eingebrochen, und das einst große Unternehmen soll jetzt nur noch rund 1,4 Milliarden Euro wert sein, was die Kämpfe von Star Wars Outlaws und die Verzögerung und die ständige Gegenreaktion der Fans von Assassin's Creed Shadows eindeutig nicht hilfreich sind.

Wir haben in der Vergangenheit einen Bericht gesehen, dass Ubisoft eine interne Revision eingeleitet hat, um zu sehen, wie es das Schiff wieder in Ordnung bringen und das Unternehmen wieder auf Kurs bringen kann, und jetzt ist ein neuer Bericht von Bloomberg erschienen, in dem behauptet wird, dass der chinesische Mega-Publisher Tencent (der derzeit rund 9,2 % von Ubisoft besitzt) und die Guillemot-Familie (die weitere 20,5 % besitzt) eine Zusammenarbeit anstreben könnten. die anderen Investoren aufzukaufen und Ubisoft zu privatisieren.

Zu diesem Thema wurde noch nichts Offizielles angekündigt, und der Bericht stellt fest, dass Tencent und die Guillemots auch andere Alternativen in Betracht ziehen könnten, aber es wird auch erwähnt, dass "einige Minderheitsaktionäre, darunter AJ Investments, inmitten des Kurssturzes entweder auf eine Übernahme oder einen Verkauf von Ubisoft an einen strategischen Investor gedrängt haben".

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Ubisoft in den letzten Jahren auf dem Auktionsblock steht, denn im Jahr 2022 war das Unternehmen Gegenstand mehrerer Gebote, bevor Tencent einschritt und einen Teil der Holdinggesellschaft der Guillemot-Familie erwarb und die Zukunft des Unternehmens (wenn auch nur vorübergehend) sicherte. Dieses Mal scheint es jedoch viel wahrscheinlicher zu sein, dass es sich um einen Buyout/Verkauf handelt, da der Aktienwert deutlich niedriger ist und sich das Unternehmen in viel tieferen und gefährlicheren Gewässern befindet.