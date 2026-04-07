Teku Studios wurde von The Game Kitchen übernommen

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Gestern Nachmittag veröffentlichte das spanische Studio Teku Studios, die Schöpfer des charmanten Candle: The Power Of The Flame und des jüngsten The Stone of Madness, eine Stellungnahme in ihren sozialen Medien, in der die Schließung ihres Studios nach 14 Jahren bekannt gegeben wurde. Die gute Nachricht ist, dass, obwohl dies das Ende der Marke markiert, keiner der Mitarbeiter seinen Job in der Videospielbranche verlieren wird.

Das liegt daran, dass das Team sich The Game Kitchen anschließen wird, dem spanischen Studio und Publisher, für den sie The Stone of Madness entwickelt haben und die die Schöpfer der Blasphemous-Reihe sind. Das Teku-Team bringt ihr Talent und ihre Erfahrung aus dem Indie-Titel (den wir hier rezensiert haben) ein, während sie ein neues Abenteuer erschaffen.

"WICHTIGE NACHRICHT: Nach 14 Jahren harter Arbeit endet das Abenteuer von Teku Studios heute. Aber das ist erst der Anfang von etwas Neuem! Wir gehören jetzt zur @TheGameKitchen Familie. Ein großes Dankeschön an alle, die uns seit unseren bescheidenen Anfängen unterstützt haben. Wir haben Seite an Seite daran gearbeitet, etwas so Komplexes wie The Stone of Madness zu verwirklichen, und nun erwartet uns ein weiteres großes Abenteuer. Unser Geist und unsere Energie sind stärker denn je! Danke für alles, von ganzem Herzen."

In diesen schwierigen Zeiten können wir ihnen nur viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft wünschen.

Hast du Candle: The Power Of The Flame oder The Stone of Madness gespielt?