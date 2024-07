Tekken 8 World Tour Finals 2024 werden in Japan ausgetragen

HQ

Im Rahmen der Evo 2024-Verfahren, die am Wochenende zu Ende gingen, gab es eine Menge Neuigkeiten und Informationen in Bezug auf Kampfspiele und ihre jeweiligen E-Sport-Szenen. An dieser Front hat Bandai Namco nun die festen Termine und den Ort für den kommenden Tekken 8 World Tour 2024 Finals bekannt gegeben.

Die große Abschlussveranstaltung findet im Dezember statt und wird in Tokio, Japan, live zu sehen sein. Uns wurde mitgeteilt, dass die Gruppenphasen für die Global und Regional Leaderboards am 5. Dezember beginnen und dass das Finale am 8. Dezember persönlich in Shibuya, Tokio, stattfinden wird.

An der Aktion nehmen 20 Spieler aus dem Global Leaderboard und 15 aus dem Regional teil. Es gibt 300.000 US-Dollar, um die man kämpfen kann, und zwischen den Gruppenphasen am 5. und 6. Dezember und dem Finale am 8. Dezember wird es auch ein Last Chance Qualifier am 7. Dezember geben.

Schauen Sie sich unten den Trailer für das erwartete Finale an.