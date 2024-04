Im Jahr 2017 kam das Teenage Mutant Ninja Turtles in die Spielhallen in einem neuen Erlebnis, das auf der TV-Serie basiert, die 2012 startete. Ganze sieben Jahre später ist es an der Zeit, dass das Spiel zusammen mit zusätzlichen Inhalten auf moderne Konsolen erscheint. Nachdem ich ein paar Stunden mit Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants verbracht habe, kann ich sagen, dass der Verlag seine Ressourcen für etwas anderes hätte ausgeben und dieses Abenteuer in Vergessenheit geraten lassen sollen. Denn das stinkt wirklich nur nach saurem Abwasser und verbranntem Pizzakäse, und egal wie groß der Fan des Ninja Turtles ist, es gibt weitaus bessere und lustigere Produkte, für die Sie Ihr Geld ausgeben können.

Ein erster und scheinbar positiver Aspekt ist jedoch, dass es klar ist, dass Konamis unsterblicher Klassiker aus den 90er Jahren nach Inspiration und Design gesucht wurde, aber wo der japanische Spieleentwickler pixelige Brillanz lieferte, hat sich Entwickler Raw Thrills mit fader Spielbarkeit und schlechter Präsentation begnügt. Das Design stammt aus der Nickelodeon-Serie von 2012, und obwohl das Design selbst vielleicht nicht das beste ist, kann die glanzlose Grafik es nicht auf ein höheres Niveau heben. Die Tatsache, dass dieses Spiel im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, scheint auf den ersten (und zweiten und dritten) Blick absurd zu sein, und es ist einfacher, es als einen Titel aus dem Jahr 2007 für die Nintendo Wii zu sehen, als etwas, das auf die heutigen Konsolen gehört.

Weil TMNT Arcade: Wrath of the Mutants schrecklich hässlich ist und es nur sehr wenig Leben oder Charme gibt, weder in den Umgebungen noch in den Charakteren, die auf dem Bildschirm zusammengedrängt sind. Der Klang hat auch etwas Seltsames, da die Musik im Mix extrem leise ist, wodurch sie sich flach und energiearm anfühlt. Das Einzige, was man wirklich hört, sind die Charaktere, die von Zeit zu Zeit unausgegorene Einzeiler von sich geben, und wenn diese von der totalen Stille begleitet werden, fühlt sich das Spektakel, das sich vor den Augen entfaltet, eher wie eine entgleiste Farce an als wie etwas pulsierendes und fesselndes.

Das Gameplay selbst ist sicherlich akzeptabel, auch wenn es extrem schlicht und ideenlos ist. Du benutzt einen Knopf zum Kämpfen, einen zum Springen und einen dritten, um deine Spezialfähigkeit abzureißen. Darüber hinaus gibt es nur sehr wenig, was man im Auge behalten muss, und wenn die Intelligenz der Feinde kaum vorhanden ist, fühlt es sich an, als würde man den X-Knopf drücken, um den Abspann zu erreichen und das Elend endlich auszuschalten. Darüber hinaus sind alle Bosse fast identisch, und selbst wenn sie unterschiedlich aussehen, fügen sie selten etwas Neues oder Interessantes hinzu, das das Erlebnis auf ein anderes als ein sehr mittelmäßiges Niveau hebt.

Es sollte auch beachtet werden, dass dieses Abenteuer unglaublich leer ist, da uns nur sechs Level angeboten werden, die in etwas mehr als einer Stunde abgeschlossen werden können. Sicher, du kannst alle Level endlos wiederholen, um eine bessere Punktzahl zu erzielen, aber es gibt nichts, was dich dazu ermutigen würde, jedes Level erneut zu besuchen, nachdem du sie bereits beim ersten Mal durchgepflügt hast. Sicher, wenn du Schmerz magst, wirst du vielleicht eine Art Vergnügen daran finden, dich in dieser polygonlosen Action-Enttäuschung zu quälen, aber für alle anderen gibt es hier nichts von Wert.

Zusammenfassend kann ich TMNT Arcade: Wrath of the Mutants niemandem empfehlen, nicht einmal den treuesten Fans. Sicher, es kann ohne lästige Bugs durchgespielt werden, aber mit einem Preis von 30 US-Dollar für eine Stunde sogenannter "Unterhaltung" fühlt es sich nirgendwo akzeptabel an. Das ganze Produkt fühlt sich wie eine extrem schäbige Art an, Geld zu verdienen, ohne die geringste Anstrengung zu betreiben, und ich hoffe, dass sich die Leute nicht von dem Turtles -Logo täuschen lassen und einen Kauf tätigen, in der Hoffnung, nostalgische Freude zu finden, denn wenn es um die Freude am Spielen geht, gibt es hier sicherlich nichts davon.