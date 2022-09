Ted Lasso für FIFA 23 bestätigt

HQ

Viele von uns lieben Ted Lasso und in Erwartung der letzten Staffel der TV-Serie gibt es hier einige nette Neuigkeiten. Es war bereits bekannt, dass Sie, anstatt Ihren eigenen Trainer zu erstellen, in der Lage sein werden, als berühmte Anführer wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp zu spielen, und es ist jetzt auch klar, dass der fiktive Trainer Ted Lasso einer der Trainer sein wird, aus denen Sie wählen können.

Als ob das nicht genug wäre, wird auch das ebenso fiktive Team AFC Richmond, das Lasso trainiert, verfügbar sein, komplett mit Spielern und allem. Das bedeutet natürlich, dass wir mit Roy Kent das Mittelfeld dominieren und Tore wie Jamie Tartt schießen können.

EA enthüllte all dies heute in einem Video, in dem Wayne Rooney sehr hoch über den beliebten Trainer spricht. Es verdient erwähnt zu werden, dass dies vielleicht nicht das einzige Spiel ist, in dem Ted Lasso auftaucht, da er Gerüchten zufolge auch dem MultiVersus-Roster beitreten wird.