Technischer Beta-Start für Babylon's Fall in Europa datiert

Gestern Abend hat Square Enix ein offizielles Forum für Babylon's Fall ins Leben gerufen - Hanging Garden, die hängenden Gärten (von Babylon). Der Publisher äußert sich an dieser Stelle zu verschiedenen Gameplay-Belangen, darunter der Steuerung des Charakters und den Bereichen Quests, Items und Kampfbefehle. Außerdem erhalten Leser einen Eindruck von all den Anlaufstellen, die im Basislager der Sentinel-Streitkräfte auf sie warten.

Das alles wurde aufbereitet, weil sich Babylon's Fall langsam auf die Veröffentlichung vorbereitet. In einem gesonderten Beitrag werden konkrete Pläne zur anstehenden Closed Beta besprochen, die bereits morgen in Japan startet. Teilnehmende PC-Spieler aus Europa müssen sich noch bis zum 12. August gedulden, um im Zeitraum von 03:00 bis um 07:00 Uhr spielen zu können... In der ersten Phase wird aber noch gar nicht richtig gespielt, das wird der Schwerpunkt kommender Beta-Tests sein. Diese Initiativen sollen dann auch auf Playstation-Konsolen stattfinden.

Quelle: Gematsu.