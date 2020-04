Techland-Entwickler: PS5-Controller könnte "einer der besten in der Geschichte" sein

Der Playstation-5-Controller zieht viele Meinungen nach sich, doch wenn man erst einmal das Maskottchen von Studio Ghibli darin gesehen hat, verlieren die vielen Eindrücke anderer ihren Wert. Die meisten Menschen schienen vom zweifarbigen Design etwas überrascht zu sein, doch der leitende Game-Designer von Dying Light, Tymon Smektala von Studio Techland, liebt das Teil:

"Ich liebe es absolut, teilte er PushSquare mit. "Es ist ein erstaunliches Design, so futuristisch, wie wir es im Jahr 2020 erwarten sollten - wir leben in Science-Fiction-Zeiten. Was die Form betrifft, da müssen wir sehen, wie das Teil in der Hand liegt. Wenn ich mir das jedoch so anschaue, dann bekomme ich ein sehr gutes Gefühl. Ich denke [der Dualsense] hat die Chance, einer der besten [Controller] in der Geschichte zu sein - gerade groß genug, aber gleichzeitig ordentlich und funky."

Smektala hat außerdem bereits eine Lieblingsfunktion entdeckt, die den Controller seiner Meinung nach aus der Masse herausstechen lässt:

"Ich denke, dass das haptische Feedback und die adaptiven Trigger echte Game-Changer sein können, weit mehr als die Leute derzeit erwarten. Ich bin neugierig auf die allgemeine Robustheit des Dings. Es sieht so elegant aus, dass ich mich frage, ob es versehentliche Stürze oder Rage-Quit-[Würfe] überstehen wird. Aber alles in allem ist es für mich absolut fantastisch, obwohl ich weiß, dass die anfänglichen Meinungen unterschiedlich waren."

Seid ihr vom Dualsense genauso beeindruckt, wie der Designer?