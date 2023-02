Tears of the Kingdom wird die erste Party sein, die auf einer 32GB-Kassette auf Switch geht

HQ

Im letzten Nintendo Direct haben wir einige der neuen Features gesehen, die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bieten wird, wie z.B. die Verwendung von Links' dunklen Armkräften, um Teile zu erhalten und sie zu kombinieren, um verschiedene Arten von Fahrzeugen zu erstellen, um diese fragmentierte Version von Hyrule zu umgehen.

Es ist klar, dass die Fortsetzung von Breath of the Wild für die Fans lange auf sich warten ließ, und wir sind zuversichtlich, dass sie ein Abenteuer bieten wird, das den Erwartungen gerecht wird. Und es sieht so aus, als ob es, zumindest von dem Speicherplatz, der von der Spieldatei belegt wird, noch größer sein wird als Breath of the Wild.

Nintendo hat berichtet, dass die Dateigröße des -Spiels 18,2 GB beträgt, verglichen mit den 14,4 GB, die die Datei auf der Breath of the Wild-Patrone einnimmt. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass wir eine größere Karte sehen werden, aber vielleicht sind die Animationen und Effekte komplexer und ausgefeilter und benötigen mehr Speicher.

In jedem Fall ist eines klar: Sollte sich bestätigen, dass dies die tatsächliche Dateigröße für Tears of the Kingdom ist, wäre sie zu groß, um auf die üblichen Nintendo Switch-Cartridges zu passen, die eine Kapazität von 16GB haben und eine 32GB-Kassette verwenden müssten. Es ist nicht das erste Mal, dass dies passiert ist, aber es ist alles andere als üblich. Tatsächlich ist der Pool der physischen Switch-Titel, die diese 32GB-Kassette erfordern, laut einer Auflistung auf Reddit sehr klein. Es gibt ein paar weitere Titel in Japan, aber im Westen sind sie nur durch ihre Verwendung in The Witcher 3: Wild Hunt und der Attack on Titan 2: Final Battle-Version ans Licht gekommen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wäre daher Nintendos erste First-Party-Veröffentlichung, die diese Art von 32GB-Cartridge verwendet. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Geheimnisse dieser neue Titel birgt, der am 12. Mai veröffentlicht wird. Aber bis dahin sollten wir uns den neuesten Trailer noch einmal ansehen.