Team Vitality stemmt die Trophäe bei den BLAST Open Lissabon in die Höhe

Es gibt vielleicht kein heißeres Team in der Welt des Counter-Strike 2 Esports als das von Team Vitality. Die Organisation hat in letzter Zeit mehrere Veranstaltungen gewonnen, darunter IEM Cologne und Kattowitz, während sie der führende Favorit für die nächsten Intel Grand Slam ist. Jetzt hat das Team dieser Liste eine weitere Trophäe hinzugefügt (wenn auch keine Intel Grand Slam -berechtigte), nachdem es beim BLAST Open Spring 2025 -Turnier in Lissabon eine starke Leistung gezeigt hat.

Nach fast zwei Wochen Action gelang es Team Vitality, sich durchzusetzen, nachdem sie gestern Mouz in einem engen Finale besiegt hatten. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass die Organisation mit einem Preisgeld von 150.000 US-Dollar nach Hause geht und auch ihre Form fortsetzt, die sie im April bzw. Mai in IEM Melbourne und Dallas mitnehmen muss.

Wenn man bedenkt, wie stark Team Vitality im Moment zu sein scheint, glaubst du, dass das Team es schaffen wird, eine Intel Grand Slam zu erreichen, indem es ein paar weitere unmittelbare Intel veranstaltete Events gewinnt?