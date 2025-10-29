Team Vitality stellt einen neuen Leiter des E-Sport-Betriebs ein

HQ

Team Vitality ist derzeit eine der größten und erfolgreichsten E-Sport-Organisationen der Welt, und nach einer langen Zeit der Dominanz in Szenen wie Counter-Strike 2 will das Unternehmen dies nun fortsetzen, indem es einen neuen Leiter des E-Sport-Betriebs einstellt.

Der französische Klub hat Till Werderman eingestellt, um seine Kader League of Legends, Valorant, Rocket League und EA Sports FC zu beaufsichtigen und zu verwalten, zweifellos mit der Absicht, dass diese so dominant und renommiert werden wie seine CS2 Division.

"Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich als Head of Esport Operations zu @TeamVitality gekommen bin", erklärt Werderman. "Ich habe bereits im Oktober mit den Teams in Berlin und Paris zusammengearbeitet und es war mir eine Freude, in einer so geschichtsträchtigen Organisation zu sein!"

Zuvor diente Werderman als Teil der OverActive Media -Familie, wo er mit der Leitung der Operationen von KOI beauftragt war. Jetzt wird er alle Hände voll zu tun haben, mit einer Reihe verschiedener Kader und Kader, während er das Schiff von Berlin aus steuert.