Team Vitality nimmt Pablo Escobar in sein Counter-Strike 2 Team auf

HQ

Team Vitality ist bestrebt, die Reihen der Mitarbeiter hinter seinem Counter-Strike 2 -Team zu verstärken, da die französische Organisation jetzt die Verpflichtung eines neuen Analysten bekannt gegeben hat, der als... Pablo Escobar.

Ja, Team Vitality hat Pablo "VdaK1NG" Escobar in seine Reihen aufgenommen, der eine dauerhaftere Rolle als Vollzeit-Analyst innehat. Es sollte gesagt werden, dass er nicht neu in der CS2-Operation ist, die von der Organisation geleitet wird, da er ihnen letztes Jahr als Datenanalyst geholfen hat. Diese neue Rolle wird wie folgt durch Team Vitality beschrieben:

"Seine Hauptaufgabe ist es, eine Dateneinheit aufzubauen, die Spielern und Mitarbeitern hilft, durch fortschrittliche Analysen bessere Entscheidungen zu treffen."

Die Frage ist nun, wer sonst noch Team Vitality unterschreiben wird. Vielleicht El Chapo oder Griselda Blanco?