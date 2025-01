Team Vitality bestätigt seinen Kader für 2025 Valorant

HQ

Jetzt, da die Saison Valorant wieder in Kraft ist, hat Team Vitality die Liste der Spieler bestätigt, die sie in der Saison 2025 in der Valorant Champions Tour vertreten werden. Der Kader wird aus drei zurückkehrenden Spielern bestehen, wird aber mit zwei Neuzugängen verstärkt, und wie der vollständige Kader aussieht, könnt ihr unten sehen.



Kimmie "Kicks" Lassner



Saif "Sayf" Jibraeel (IGL)



Nikita "trexx" Cherednichenko



Nikita "Derke" Sirmitev



Felipe "Less" Basso



Dies ist jedoch nicht der einzige Neuzugang, denn Daniel "Faded" Hwang verlässt TSM, um als neuer Head Coach zu Team Vitality zu wechseln.

Das nächste Mal werden wir Team Vitality Ende Februar in Aktion sehen, wenn das Team am Bangkok Masters teilnimmt, das am 20. des Monats beginnt.