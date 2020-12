Team Ninja: Nioh-Serie pausiert 2021

You're watching Werben

Im vergangenen März erschien Nioh 2, das schnell im Schatten größerer Veröffentlichungen versank. Die Installation muss sich häufig anhören, dass sie im Grunde nur eine satte Erweiterung des ersten Spiels wäre, denn viele Inhalte wurden entweder recycelt oder nur geringfügig angepasst. Im Frühjahr werden beide Nioh-Spiele mit komplettem DLC-Umfang auf PC und PS5 erscheinen, deshalb stellt sich die Frage, was die Entwickler als Nächstes vorhaben.

Game Director Fumihiko Yasuda bestätigte der Famitsu in einem großen 2021-Feature, dass sich das Studio vorerst auf andere Marken und Konzepte konzentrieren werde. Ein Nioh 3 ist derzeit nicht in Entwicklung, da Team Ninja an anderen Spielen arbeite: "Bei Team Ninja wird die siebenjährige Entwicklung der Nioh-Serie einen Ruhepunkt erreichen. Es gibt mehrere Projekte, die 2021 in die Vollproduktion einsteigen. Ich plane meinen Entwicklungsstil an meinen sich ändernden Lebensstil anzupassen und mich auf [die Verwirklichung] neuer Spiele zu konzentrieren."

Team Ninja

Quelle und danke für die Übersetzung: Gematsu.