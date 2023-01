Team Ninja gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte von Wo Long: Fallen Dynasty

HQ

Eines der größten Spiele, das in diesem Frühjahr debütiert, kommt von Team Ninja, dem Entwickler, der die Welt mit einigen der besten und denkwürdigsten Actionspielserien aller Zeiten beehrt hat.

Dieser Titel wird Wo Long: Fallen Dynasty sein, und vor dem Start am 3. März 2023 auf PC, PlayStation und Xbox hat der Entwickler einen Story-Trailer veröffentlicht, der sich eingehender mit der Erzählung des Titels befasst.

Für diejenigen, die sich fragen, wird Wo Long: Fallen Dynasty einem namenlosen Krieger folgen, der in der Han-Dynastie in China überleben muss, die zufällig eine Welt ist, in der die kriegführenden Drei Königreiche dank der monströsen übernatürlichen Kreaturen, die das Land bewohnen, die geringste Ihrer Sorgen sind.

Publisher Koei Tecmo hat auch angekündigt, dass jeder, der vor dem 16. März ein Exemplar von Wo Long: Fallen Dynasty (physisch oder digital) kauft, berechtigt ist, die Baihu-Rüstung zu beanspruchen, wobei Vorbesteller auch die Zhuque-Rüstung beanspruchen können.

Schaut euch den Story-Trailer unten an.