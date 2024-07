Team Liquid hat einen neuen Counter-Strike 2 Trainer

HQ

Team Liquid hatte in letzter Zeit einige Wachstumsschmerzen mit seinem Counter-Strike 2 -Team, mit verschiedenen Mitgliedern, die die Organisation verlassen haben, einigen Neuverpflichtungen, Spielerakquisitionen und mehr. Effektiv hat Team Liquid derzeit nicht genug Spieler, um eine aktive Aufstellung aufzustellen, aber es hat jetzt zumindest einen Trainer, um den herum man aufbauen kann.

Team Liquid hat den Ex-Apeks-Trainer Torbjørn "mithR" Nyborg verpflichtet, der sich nach drei Jahren in diesem Team nun einer neuen Herausforderung stellt, einer Herausforderung, die einiges an Arbeit erfordert, um sicherzustellen, dass das Team für seinen Auftritt beim BLAST Premier: Fall Groups in zwei Wochen bereit ist.

Über die Verpflichtung sagte Team Liquid: "Wir freuen uns, dass Torbjørn mit seiner Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von IGLs und Prozessen und einem durchdachten, analytischen Ansatz im Coaching dabei ist. Seine Erfahrung gibt ihm das Toolkit, das wir suchen, um im Jahr 2024 voranzukommen."

