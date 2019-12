Team Battle in Tetris 99

Tetris 99 hat uns in diesem Jahr bereits eine ganze Menge toller Momente beschert, doch es wird noch besser. Entwickler Arika will das Spiel mit einem Team-Battle-Modus erweitern, in dem sich Spieler einem von vier Teams anschließen und über mehrere Runden hinweg so lange spielen, bis nur noch eine Mannschaft übrig ist. Da Spieler selbstständig wählen dürfen, erhalten unterrepräsentierte Kader eine kleine Leistungsspritze.

Der 10. Grand-Prix von Tetris 99 findet vom 13. bis zum 17. Dezember teil und winkt mit einer tollen Prämie. Die besten 999 Spieler erhalten jeweils 999 Goldpunkte auf ihr Nintendo-Konto gutgeschrieben, die man zum Kauf von Software im eShop einlösen kann. Darüber hinaus finden die Spieler neue Optionen zur Anpassung der Steuerung, weitere Avatare und Individualisierungsmöglichkeiten. Neu sind zudem passwortgeschützte Spielserver, in denen sich Freunde gezielt treffen können, um miteinander zu spielen.