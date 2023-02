Tchia erscheint für PS Plus

HQ

Bei Sonys State of Play wurde angekündigt, dass Tchia im März 2023 erscheinen wird und dass es am ersten Tag über den Spielekatalog von PlayStation Plus erhältlich sein wird.

Tchia ist ein Sandbox-Open-World-Abenteuerspiel, in dem Sie als junges Mädchen spielen, das ihren Vater aufspürt, nachdem er entführt wurde. Wir haben nicht nur erfahren, dass Tchia zu PS Plus kommt, sondern auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels, das für den 21. März 2023 festgelegt ist.

Der Spielekatalog ist für PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar. Vor kurzem wurde Horizon Forbidden West in den Spielekatalog aufgenommen, was Sonys Engagement zeigt, weitere Spiele für seinen Abonnementdienst hinzuzufügen.

Wirst du Tchia spielen?