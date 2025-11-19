HQ

Dieses Spiel befindet sich im Early Access – wir werden mit einer neuen, finalen Rezension nachlegen, wenn das Spiel in Version 1.0 erscheint.

Ich liebe das Mittelalter. Es ist eine coole Zeitperiode, die je nach Standort auf der Welt mehr als tausend Jahre umfasst. Im "Dunklen Mittelalter", wie die Renaissance die vorherige Zeit nannte, war die Aufklärung noch weit entfernt. Das Feudalsystem war in vollem Gange, und die Bauernschaft unterstand dem Gutsherrn. Wir sprechen von einem Durchschnittsalter zwischen 30 und 40 Jahren. Was für eine Zeit. Man muss nur erkennen, dass man in einer Gesellschaft lebte, in der Gewalt alltäglich war und Tragödien, Tod und Krankheit alltäglich waren. Worauf will ich mit all dem hinaus? Nun, was hast du nach einem langen Tag auf dem Feld gemacht? Man ging in die örtliche Speakeasy, trank ein Bier oder einen Schnaps oder was auch immer man bekommen konnte, und vergaß für eine Weile die Arbeit des Tages. Und was wäre, wenn diese Taverne auch imaginäre Kreaturen enthielt und eine gute Aufnahme von Tolkien mit verschiedenen Kreaturen hatte, die als Arbeitskraft genutzt werden könnten oder vielleicht einfach nur ein Bier wollten? Ja, genau das bringt Tavern Keeper mit. Deine eigene Speakeasy in einer Fantasiewelt, in der die Bauern ebenfalls müde nach einem harten Arbeitstag in Gesellschaft von Trollen und anderen Kreaturen ankommen und einfach nur entspannen wollen – was gibt es da nicht zu mögen?

Tavern Keeper ist ein Simulationsspiel, bei dem man im Grunde einfach eine Taverne mitten in einem Sumpf von Grund auf baut. Man wird von einem coolen Intro begrüßt, das viele Fantasiewesen zeigt, man erledigt einige einfache Aufgaben, und dann beginnt die wilde Schatzsuche. Und es ist nie wirklich ruhig. Der Kellner läuft mit großen Bierkrügen herum, die Leute geraten in Streit, der Koch ist wegen irgendetwas sehr unzufrieden. Die Atmosphäre ist warm und die Taverne wirkt ansprechend und gemütlich. Genau das möchte Tavern Keeper nach einer Weile mit deiner neuen Taverne erreichen. Man sieht das Spiel aus isometrischer Perspektive, und die erste Taverne, die man einnimmt, ist weder groß noch umfangreich, und sie ist im Allgemeinen ziemlich kaputt und baufällig. Deine Aufgabe ist es, alle kaputten Wände und Böden zu ersetzen, die Bierzapfhähne einzurichten und bereitzustellen, Fässer verschiedener Biersorten beim örtlichen Brauer zu bestellen und jemanden zu engagieren, der die Bar leitet. Das alles ist ganz einfach. Die Entwickler haben offensichtlich große Anstrengungen unternommen, um die Menüs einfach zu navigieren, sodass alle wichtigen Dinge, die du bauen musst, in deinem Menü sind. Und wenn du es ausgefallen machen und deinen Pub etwas Besonderes machen willst, gibt es das komplette Designmenü mit so vielen Optionen, dass es fast überwältigend ist. Aber am Anfang geht es wirklich nur darum, alles zum Laufen zu bringen und das Spiel kennenzulernen.

Tavern Keeper ist nicht nur ein Simulationsspiel. Es gibt auch eine ziemlich coole Geschichte, die durch die Kunden im Laufe des Tages zum Ausdruck kommt. Kunden können mit einem Buchsymbol über dem Kopf erscheinen, was bedeutet, dass sie eine Geschichte zu erzählen oder eine Aufgabe zu erledigen haben. Das machst du, indem du ein großes Buch aufschlägst und ein Erzähler erklärt, was mit dem Kunden los ist, mit dem du es zu tun hast, und dann kannst du verschiedene Antwortoptionen wählen, basierend auf den Fähigkeiten, die du zu Beginn des Spiels gewählt hast. Das können Fähigkeiten wie Charme, Rhetorik oder Stärke sein, und sie geben dir einen Einblick darin, wie groß die Chance ist, ein Problem zu lösen oder der Person, mit der du sprichst, etwas vorzuschlagen. Zum Beispiel könnte es ein Gastwirt sein, der ein Geheimnis hat, das er nicht teilen will, und man kann es nur aus ihm herausbekommen, wenn man Charme und List einsetzt. Später bekommt man auch einen Flaschengeist, der einem durch den Tag mit all den auftauchenden Problemen hilft, und viele Probleme treten im Laufe des Tages auf. Sie müssen Ihre Mitarbeiter zufriedenstellen, eine gewisse Qualität in Ihrem Tun bewahren, und die Art und Weise, wie Sie es tun, muss akzeptabel sein. Später kannst du auf der großen Karte, die du in den Menüs sehen kannst, einen noch größeren Pub oder mehr Pubs bekommen.

Kurz gesagt, es geht darum, eine ganze Reihe von Systemen zusammenzubringen, und es kann je nach chaotischen Ereignissen sowohl leichter als auch schwieriger sein. Zum Beispiel war eines der ersten Dinge, die ich erlebt habe, das plötzliche Auftauchen eines Tornados im Dartraum, was wahrscheinlich nicht viele Menschen aus erster Hand erlebt haben. Er bewegte sich im Raum, während meine Mitarbeiter schliefen, und zertrat schließlich meine Bartheke, die mit der Küche verbunden war. Ein ganz besonderes Erlebnis. Diese chaotischen Ereignisse können lauter oder runtergestellt werden, und das Spiel hat in der Regel viele Schwierigkeitsgrade, sodass man genau so spielen kann, wie man möchte. Du kannst auch positive Chaos-Ereignisse bekommen und festlegen, wie oft sie auftreten, wenn du mehr Glück als Unglück willst. Ich liebe absolut, wie anpassbar das Spiel ist. Man kann Prozentsätze anpassen, um Schwierigkeitsgrad, Wirtschaft, ob Essen und Bier altbacken zu werden und so weiter.

Wenn du endlich dein Pub zum Laufen bringst, tauchen Leute auf, die dir bessere Dinge verkaufen wollen, was bedeutet, dass deine Kunden anspruchsvoller, aber auch schwerer zufriedenzustellen sind. Und hier musst du deine Zunge fest in die Wange halten, denn plötzlich gibt es viele Dinge, die du im Blick behalten musst, damit dein Pub reibungslos läuft. Dein Gasthaus kann auch sehr groß und etwas überwältigend werden, aber zum Glück kannst du das Tempo selbst bestimmen, ganz im Sims-Stil. Wenn es zu viel wird, kannst du das Spiel pausieren und nachdenken oder in Ruhe bauen. Es ist großartig. Es ist auch großartig, zu sitzen und zuzusehen, wie die Kunden hereinströmen, kalte Biere bestellen und zunächst Ratten grillen. Es ist super albern und voller Humor, aber unter der Haube verbirgt sich ein tiefgründiges Simulationsspiel, das viele Stunden in Anspruch nehmen kann.

In seiner jetzigen Form sind alle Bausteine vorhanden – die Kampagne, die Schleife, die Grafik. Es funktioniert. Aber auf die Gefahr hin, etwas schwierig zu klingen, fehlt ihm das verbindende Gewebe, das Entwickler durch eine Early-Access-Phase realisieren können. Vielleicht wird es durch ein paar Zwischensequenzen geschehen, vielleicht mit einer leichten Rotation der verschiedenen Szenarien, ich weiß es nicht, aber ich habe eine kleine Bedenken, dass das Spiel von einer Sammlung liebenswerter Systeme und Mechaniken zu einem vollwertigen Simulationserlebnis werden muss.

Das gesagt, habe ich immer wieder gesagt, dass das Spiel Spaß macht – und zwar von Anfang bis Ende. Die Grafik ist gut gemacht und die Animationen so natürlich anzusehen, dass man manchmal denkt, es sei ein Cartoon. Es ist großartig, einfach zuzusehen, wie die Kunden ihr Essen bekommen, ein Bier trinken und dann wieder gehen. Angesichts der Tatsache, dass es ein Early-Access-Spiel ist, ist es tatsächlich eines der ausgereiftesten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Es ist super gemütlich und tiefgründig, daher ist es ziemlich beeindruckend, dass es nur im Early Access ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn Version 1.0 erscheint. Wenn du in einer Zeit, in der alles automatisiert werden muss, echte körperliche Arbeit bevorzugst, probiere Tavern Keeper.