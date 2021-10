Tango Gameworks arbeitet an einem neuen Projekt

HQ

Der Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami arbeitet bei Tango Gameworks derzeit an Ghostwire Tokyo, doch das ist anscheinend nicht das einzige Projekt, das derzeit bei den Japanern entsteht. Letzte Woche enthüllte der Entwickler während Microsofts Tokyo-Game-Show-Präsentation, dass John Johanas, der Game Director von The Evil Within 2, ein neues Spiel produziert. Ob es sich dabei um eine Fortsetzung handelt, ist ungewiss, da das leider bereits alle Informationen sind, die es gibt. Ghostwire Tokyo wird übrigens Anfang des nächsten Jahres erscheinen, auf PC und PS5.

Quelle: IGN.