Tales of Kenzera: Zau im neuen Trailer zu sehen

Letztes Jahr wurde Tales of Kenzera: Zau angekündigt. Das Spiel wird von Surgent Studios entwickelt, die von Abubakar Salim gegründet wurden, bekannt aus der HBO-Serie Raised by Wolves und dem Mann hinter der Stimme von Bayek in Assassin's Creed: Origins. Jetzt haben wir einen neuen Gameplay-Trailer, in dem wir ein wenig mehr Einblick in das kommende Spiel erhalten und uns eine Menge Action und Erkundung in den abwechslungsreichen und tückischen Umgebungen geboten wird.

Es wird am 23. April für PlayStation 5, Switch, PC und Xbox Series S/X veröffentlicht, und die Pressemitteilung verrät uns:

"Begib dich auf eine ergreifende Einzelspieler-Geschichte, die von der eigenen Erfahrung des Schauspielers Abubakar Salim mit Trauer geprägt ist, und entdecke, wie Liebe uns den Mut gibt, nach einem verheerenden Verlust weiterzumachen. Als Zau musst du dich deinen eigenen Gefühlen stellen, um ein würdiger Nganga zu werden: ein spiritueller Heiler."