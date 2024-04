HQ

Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, Hollow Knight, The Messenger, Rogue Legacy 2 und sogar das diesjährige Prince of Persia: The Lost Crown. Wir wurden in den letzten Jahren mit vielen erstaunlichen 2D-Action-/Plattformern gesegnet, daher ist es heutzutage schwer für neue Spiele, den Durchbruch in die oberen Ränge zu schaffen. Präsentation, Steuerung, Leveldesign, Kämpfe etc. Alles muss großartig sein, um privilegierten Spielern zu gefallen. Deshalb denke ich, dass das lustige und unterhaltsame Tales of Kenzera: Zau im Schatten der anderen erstaunlichen Spiele des Jahres 2024 verschwinden wird.

Ich fühle mich schrecklich, dass ich so angefangen habe, da Abubakar Salim immer wieder betont hat, dass Tales of Kenzera: Zau von der Trauer nach dem Verlust seines Vaters inspiriert ist, aber es gibt nichts Besonderes an der Geschichte des Spiels. Jeder, der schon einmal miterlebt hat, wie ein nahestehender Mensch gestorben ist, oder auch nur darüber nachgedacht hat, weiß, wohin diese Geschichte nach fünf Minuten führen wird. Das bedeutet nicht, dass es völlig langweilig ist. Die meisten von euch werden sich auf die Reise des jungen Schamanen Zau hineinversetzen können, um drei Geister zu besiegen und gefangen zu nehmen, um seinen Vater wiederzubeleben. Jeder Dialog und jeder Boss ließ mich in Erinnerungen an meine Erfahrungen mit dem Tod schwelgen, und das wird offensichtlich einige mehr beeinflussen als andere. Mein einziges Problem mit dieser Herangehensweise ist, dass Tales of Kenzera: Zau am Ende sehr vorhersehbar und vergesslich ist, auch wenn es Spaß macht, etwas über die Swahili-Kultur zu lernen.

Das Gleiche gilt für das Gameplay. Es ist wichtig zu beachten, dass ich sehr reaktive Charaktere in Jump'n'Run-Spielen bevorzuge. Zu den besten gehören Dead Cells und Hollow Knight, weil die Charaktere auf die meisten meiner Eingaben sofort reagieren, egal in welcher Situation. Tales of Kenzera: Zau fühlt sich im Vergleich dazu extrem langsam und reaktionslos an. Es dauert einfach zu lange, bis meine Befehle registriert sind, wenn ich auf PlayStation 5 spiele, und es hilft auch nicht, dass Zau beim Springen kaum reagiert. Eine gute Sache für diejenigen unter euch, die mit dieser Art von Spielen weniger Erfahrung haben als ich, denn es macht das Springen von Wänden und andere komplexere Jump'n'Run-Sequenzen einfacher. Für erfahrenere Spieler wird es jedoch ein bisschen einfach und banal. Gebiete mit Hindernissen zu haben, die sich wie Füllmaterial anfühlen, um die 10-Stunden-Marke für Platinum -Jäger auf PlayStation zu erreichen, ist nur die abgelaufene Sahne obendrauf.

Trotzdem ist es nicht so schlimm, wenn man sich daran gewöhnt und auf dem Gelände des Spiels spielt. Durch Levels zu rennen, zu sprinten und zu springen, ohne ins Schwitzen zu geraten, ist irgendwie erfrischend, nachdem man anspruchsvollere Titel gespielt hat. Zu sehen, wie die hübschen Farben und die Handvoll auffälliger Umgebungen vorbeifliegen, während im Hintergrund ein guter Soundtrack läuft, ist ein entspannendes Erlebnis, das sich für einen ruhigen Abend eignet. Zumindest so lange, bis man auf Feinde trifft.

"Schnell, wir brauchen etwas, um zu vermeiden, dass der Spieler zu lange geradeaus läuft... "

Denn ein Aspekt, in dem Tales of Kenzera: Zau im Vergleich zu einigen seiner Gegenstücke tatsächlich herausragend ist, ist der Kampf. Du bekommst hier nicht gerade eine vielfältige Auswahl an Gegnern, aber das System selbst ist ziemlich lustig und fesselnd. Der nahtlose Wechsel zwischen den Masken Sun (Nahkampf) und Moon (Fernkampf) ist fesselnd, während man einen großartigen Sprint/Ausweichmanöver, einen Eisball, der Feinde einfriert, und die speziellen Superangriffe, die alles auf dem Bildschirm auslöschen können, wenn sie gut getimt und eingesetzt werden, hinzufügt. Wir reden hier nicht über so etwas wie God of War, Dead Cells oder andere Weltklasse-Kampfsysteme, aber es ist ohne Zweifel der beste Teil dieses Spiels.

Sicher, ich habe das Jump'n'Run gelobt, aber die Mängel hören nicht bei der langsamen und nicht reagierenden Steuerung auf, die der Grund für das etwas lineare und einfache Leveldesign sein könnte. Ein Element, das jedes sogenannte Metroidvania-Spiel auf den Punkt bringen muss, ist die Karte, und Tales of Kenzera: Zau versagt in diesem Bereich kläglich. Es ist irgendwie cool, winzige Versionen der Umgebung auf der Karte darzustellen, aber nicht in der Lage zu sein, Bereiche zu sehen oder zu markieren, auf die man noch keinen Zugriff hat, ist ein enormer Fehltritt. Ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr damit verbracht, nach den letzten Sammelobjekten zu suchen, wenn da nicht die Tatsache gewesen wäre, dass jedes Biom ziemlich klein ist und den Überblick darüber behält, wie viele mir darin fehlen. Nicht, dass es dadurch frustrierend war, wenn man mit einer neuen Fertigkeit in ein Gebiet zurückkehrte, nur um festzustellen, dass das unerforschte Gebiet eine andere erforderte, die ich später bekommen würde.

Um es kurz zu machen: Tales of Kenzera: Zau ist ein lustiges Spiel, das sich am besten für diejenigen unter euch eignet, die etwas neu in diesem Genre sind und/oder über die verschiedenen Phasen der Trauer nachdenken möchten. Jeder, der auf der Suche nach mehr ist, hat viele bessere Optionen, denn eine nicht reagierende Steuerung, ein ziemlich einfaches Leveldesign und eine schreckliche Karte sind Mängel, die man einfach nicht haben kann, wenn die Konkurrenz etwas so viel Besseres bietet. Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen, von dem ich weiß, dass viele es verwenden werden, um die Erfahrung in Podcasts zusammenzufassen: Es ist ein gutes PlayStation Plus Extra Spiel.