Tales of Berseria Remastered

Ein klassisches japanisches Rollenspiel zu spielen, ist definitiv eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn es darum geht, mich in ein neues Spielerlebnis zu stürzen. Zwischen 40 und 100 Stunden vor mir zu haben, viele bunte Charaktere kennenzulernen und durch eine großartige Welt zu reisen, ist einfach wunderbar, und alle 17 Teile der Tales-Reihe bieten im Grunde immer das, was ich mir von diesem Genre wünsche. Es gibt mehrere Highlights (für mich persönlich sind das Symphonia, Vesperia und auch der neueste Teil Arise), aber die meisten Spiele dieser 30-jährigen Reihe bieten unzählige fantastische Stunden von allem, was man vom Rollenspiel-Genre erwartet.

Bandai Namco hält ein hohes Tempo bei der Verfeinerung der meisten dieser Titel. Wenn Sie einige davon noch nie gespielt haben oder vielleicht Lust hatten, sie erneut zu spielen, ist dies die perfekte Gelegenheit dafür. Einige Titel, darunter auch dieser, sind erstmals in einem bestimmten Format erhältlich. Als Tales of Berseria vor knapp zehn Jahren erschien, musste man eine PlayStation 3, 4 oder PC besitzen, um das Abenteuer genießen zu können. Mit diesem Remaster haben Xbox- und Switch-Besitzer nun auch die Möglichkeit, diesen Teil zu genießen.

Das Spiel hat eine deutlich höhere Auflösung, aber oft gibt es viel Nebel, was manchmal die Pracht schmälert.

Als das Spiel erstmals veröffentlicht wurde, wurde es von einem der anderen Rollenspiel-Experten des Redaktionsteams rezensiert, und seine ausgezeichnete Rezension ist hier zu lesen. Da es sich um ein Remaster handelt – und ein ziemlich "vorsichtiges" dazu, hat sich das Spiel selbst in keiner Hinsicht besonders drastisch verändert. Es ist die westliche Version, die als Grundlage für die Überarbeitung diente – wir erhalten eine verbesserte Version mit schnelleren Charakterbewegungen, einigen klassischen Quality of Life-Änderungen wie klareren Markierungen und einigen anderen Kleinigkeiten sowie allen veröffentlichten DLCs in Form von Kostümen und anderen Gegenständen. Dennoch fällt in mehreren Bereichen auf, dass es sich um ein zehn Jahre altes Spiel handelt, mit sehr nebligen Ansichten in bestimmten Umgebungen und Höhlen, die wenig Details haben. Außerdem sinkt die Bildrate erheblich, wenn die Kämpfe etwas zu spektakulär werden, sodass es kein perfektes Remaster ist, das unter den Zählungen der Zeit leidet und nicht vollständig für heutige Konsolen optimiert ist.

Die Geschichte, wie unsere Hauptfigur Velvet etwas Tragisches miterlebt – und in eine eher unsympathische und herzlose Heldin verwandelt wird – ist zumindest nach japanischen Rollenspielmaßstäben recht erfrischend. Klar, es ist im Grunde immer noch eine Rachegeschichte, und alle Klischees des Genres ziehen sich im Laufe des Abenteuers nacheinander aufeinander. Aber die Art, wie Velvet dargestellt wird, wirkt immer noch ein wenig originell und anders. Während ihrer Reise trifft sie natürlich auf eine Reihe mehr oder weniger verrückter Charaktere, und auch wenn die Galerie dieser Charaktere nicht die spannendste ist, die ich je gesehen habe, haben japanische Rollenspiele den Vorteil, dass einem mit der Zeit alles ans Herz wächst. Wenn wir so viele Stunden mit der Gang verbringen, wachsen sie uns trotzdem ans Herz.

Manche Umgebungen sind wirklich schön.

Normalerweise lese und folge ich gerne einer Geschichte, aber ich seufzte oft über die riesige Menge an Exposition, die einen hier überrollt. Es gibt ständiges Geplapper, und ich wünschte, die Dialoge wären im Verlauf flüssiger gewesen. Jetzt wird es zu oft von kleinen, comicähnlichen Dialogboxen oder übermäßigen Zwischensequenzen unterbrochen. Allerdings hat das Spiel sehr schön gezeichnete Anime-Sequenzen während großer storybezogener Ereignisse, und diese sind eine Freude zu erleben. Aber das Spiel selbst ist viel zu verwässert mit viel Dialog, und ich merke oft, dass meine Geduld am Ende ist. Dadurch wird Velvets gesamte Geschichte – so unterhaltsam sie auch ist, dass sie sich in Bezug auf ihren Antagonisten ein wenig verändert – sehr langwierig und stellenweise langweilig.

Was Rollenspiele angeht, bevorzuge ich persönlich rundenbasierte Kämpfe. Hier hingegen ist es Echtzeit-Action, und obwohl man leicht an Gegnern auf der Karte vorbeispähen kann und nur in den Kampf hineingezogen wird, wenn man sie berührt, muss man trotzdem viel kämpfen. Der Kampf besteht größtenteils darin, endlos Tasten zu drücken, um verschiedene Kombos zusammenzustellen. Es steckt definitiv etwas Feingefühl darin, die Schwächen der Gegner zu erkennen, um deren Lebensanzeigen leichter zu senken, aber leider wird es schnell ziemlich repetitiv.

Die Kämpfe sind ziemlich monoton, und die Bildrate ruckelt stellenweise erheblich.

Tales of Berseria Remastered sieht insgesamt ziemlich gut aus. Klar, es fällt besonders in Innenräumen und Höhlen auf, dass die Zeit etwas hart für die Optik war. Oder besser gesagt, dass die Zeit Fortschritte gemacht hat, die hier nicht auffallen. Die höhere Auflösung trägt definitiv dazu bei, dass es sich frisch anfühlt. Aber es gibt auch Nebel, der den Horizont bedeckt. Korridore und Höhlen sind spärlich dekoriert und grau. Am schlimmsten, wie bereits erwähnt, sind die Kämpfe, wo das Spiel ziemlich stark ruckelt. Heutige Konsolen sollten das bewältigen können, daher fühlt es sich wie ein Optimierungsproblem an, das einfach nicht gelöst wurde. Viele Außenbereiche sind jedoch sehr schön, Städte fühlen sich angenehm an, und eine höhere Auflösung sorgt dafür, dass sie auf modernen Bildschirmen in Bezug auf Text und Bilder gut funktionieren. Außerdem sollte die Musik definitiv hervorgehoben werden, da sie oft sehr großartig ist, mit mehreren Stücken, die zwar nicht sofort einprägsam sind, aber auf sehr gute Weise zur Atmosphäre beitragen.

Wie ich in der Einleitung geschrieben habe, liebe ich es wirklich, große und lange Abenteuer zu erleben. Daher passt es, wenn man bedenkt, was für ein Spiel das ist, sehr gut. Die ursprüngliche Rezension erhielt eine Sieben, und ich gebe dem Remaster das Gleiche. Letztlich ist es einfach ein gutes japanisches Rollenspiel, ohne zu den Größen des Genres oder der Serie zu gehören.