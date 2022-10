Take-Two-Chef sagt, dass der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft "eine gute Sache" ist

HQ

Gestern nahm der Take-Two-CEO Strauss Zelnick an einem langen und ziemlich tiefen TheWrap-Intervju teil, und eines der Themen, die aufkamen, war die Tatsache, dass Microsoft derzeit den Kauf von Activision Blizzard vorbereitet.

Auf die Frage nach seiner Meinung dazu und den möglichen Auswirkungen auf Take-Two war Zelnick nicht im Geringsten besorgt und sagte, dass Microsoft ein Verbündeter sei und dass " es eine gute Sache ist":

"Ich kann nicht wirklich vorhersagen, was die Regulierungsbehörden tun werden, wir sind sicherlich der Überzeugung, dass es eine gute Sache für Microsoft und für die Branche ist.

Es ist ein stark fragmentiertes Geschäft, es gibt viel Kreativität, um herumzulaufen. Microsoft ist ein Verbündeter von uns, und wenn dies ihr Geschäft leistungsfähiger macht, denken wir, dass das gut für uns ist."

Zelnick fuhr fort, indem er erklärte, dass Take-Two auf festem Boden steht und Titel anbietet, die sonst niemand hat, und dass es am Ende darum geht, großartige Spiele zu machen:

"Letztendlich stimmt der Verbraucher ab, und wenn wir großartige Hits schaffen, was unser Geschäft ist, dann werden die Verbraucher auftauchen, und niemand kann uns das wegnehmen. Das Unterhaltungsgeschäft ist die Antithese zu einem fungiblen kommerzialisierten Geschäft. Jeder Titel steht für sich. Es konkurriert also irgendwie nicht mit irgendetwas anderem und doch ist es in gewisser Weise sehr wettbewerbsfähig. Mit anderen Worten, wir konkurrieren mit allem und wir konkurrieren mit nichts. Sie können einen unserer Titel nicht durch einen anderen Titel ersetzen."

Was ist Ihre Meinung? Ist der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft am Ende eine gute Sache für Take-Two?