Take-Two beendet das Rennen um Codemasters

Codemasters ist aufgrund ihrer Erfahrung mit Rennspielen und den Umgang von Lizenzen ein äußerst begehrter Verlag. Take-Two hat deshalb letztes Jahr Interesse an einer Übernahme des britischen Unternehmens signalisiert, doch sie waren nicht die einzigen Interessenten. Electronic Arts konnte sie um ein gutes Sümmchen überbieten und das scheint Wirkung hinterlassen zu haben. 1,2 Milliarden US-Dollar hat EA für die Akquise von Codemasters geboten und dieses Angebot wird Take-Two nicht überbieten, wie das Unternehmen via Business Wire bestätigte. Sollte sich in naher Zukunft kein weiterer Bieter melden, dürfte Codemasters folglich in den Besitz von EA übergehen.