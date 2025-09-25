Take-Two sagt voraus, dass GTA VI jeden Verkaufsrekord brechen wird

HQ

Take-Two glaubt fest an Grand Theft Auto VI, und wenn das Spiel nächstes Jahr veröffentlicht wird - vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Verzögerungen - wird es zweifellos alles andere in den Schatten stellen. Niemand zweifelt daran, dass sich Grand Theft Auto VI wie warme Semmeln verkaufen werden, und inoffizielle Prognosen deuten auf etwas absurde Zahlen hin.

Laut Take-Two selbst, das einige grobe Berechnungen auf der Grundlage von Vorbestellungen und Wunschlisten auf verschiedenen Plattformen angestellt hat, könnten Grand Theft Auto VI in den ersten 24 Stunden zwischen 18 und 20 Millionen Exemplaren verkauft werden. Zum Vergleich: Grand Theft Auto V verkaufte sich am Tag seiner Veröffentlichung, also vor mehr als zehn Jahren, rund 11 Millionen Mal. Angesichts der Veränderung der Landschaft und der Verbreitung des digitalen Vertriebs sind 18-20 Millionen verkaufte Spiele definitiv eine Möglichkeit.

Und das ist noch nicht alles, denn laut Analysten könnten Grand Theft Auto VI innerhalb von 60 Tagen erstaunliche 85 Millionen verkaufte Spiele erreichen, wenn alles gut geht. Rockstar selbst hat sich wie üblich dafür entschieden, zu schweigen und die Prognosen nicht zu kommentieren, aber alles deutet darauf hin, dass es der größte Launch aller Zeiten für die Branche und aller Wahrscheinlichkeit nach ein monumentaler Triumph für Rockstar (und Take-Two) sein wird. Alles andere wäre fast eine Enttäuschung. Was glaubst du, wie viele Exemplare Grand Theft Auto VI in den ersten 24 Stunden verkauft werden?