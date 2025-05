Takahisa Taura verlässt PlatinumGames, um sein eigenes Studio zu gründen

HQ

Es war keine gute Zeit für das japanische Studio PlatinumGames. Seit dem Weggang eines der wichtigsten Kreativen, in Form von Hideki Kamiya, sind viele weitere das Schiff verlassen und es sieht so aus, als ob das Studio ernsthafte Probleme haben könnte, wieder auf die Beine zu kommen. Nun verlässt Takahisa Taura, Director von Astral Chain und Designer von NieR: Automata in Zusammenarbeit mit Square Enix, die Firma.

Wie Stealth40k auf ihrem X-Konto berichtet, scheint der Regisseur bereits ein neues Studio namens Eel Game Studio mit einem Standortwechsel von PlatinumGames gegründet zu haben. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der Abgang von Taura aus dem gleichen Grund motiviert ist wie der von Kamiya, nämlich aus Differenzen zwischen dem Management und den Kreativen.

Es bleibt abzuwarten, ob sie an die Erfolge anknüpfen können, die sie einst mit PlatinumGames erzielt haben.