Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

HQ

Ich möchte damit beginnen, dass ich Musik im Grunde lebe und atme, sie ist eine tragende Säule meines Lebens und ohne sie funktioniere ich nicht auf optimalem Niveau, so einfach ist das. Ich muss jeden Tag ein bisschen zuhören und nicht zuletzt jeden Tag ein bisschen spielen, entweder auf einer der Gitarren herumspielen oder in Logic mit dem MIDI-Pad herumspielen und einfach nur Sounds machen. Es ist wahrscheinlich das Beste, was ich in meinem Leben der Meditation am nächsten kommen werde, denke ich. Abgesehen davon war ich noch nie ein großer Fan von Spielen, in denen Musik gespielt wird. Teilweise finde ich es ziemlich schwierig, und das liegt zum großen Teil daran, dass der Gitarrist in mir verrückt wird, wenn er herumsteht und ein paar Knöpfe an einer kleinen Plastikgitarre drückt. Aus diesem Grund mochte ich Guitar Hero nie; lege mir eine richtige Gitarre auf den Schoß oder setze mich vor ein Schlagzeug und ich werde es herausfinden, Musik liegt mir im Blut. In der Spielform habe ich allerdings deutlich mehr zu kämpfen und es fühlt sich einfach irgendwie falsch an. Aber wo Spiele wie Guitar Hero und Rock Band ausgestorben sind, hat Taiko in den letzten zwanzig Jahren weiter getrommelt, und das ist natürlich bewundernswert, vielleicht weil sie sich entschieden haben, sich nur mit dem Trommeln auf einem traditionellen japanischen Wadaiko zu beschäftigen, wie ich verstehe. Aber je mehr ich in Taiko eintauche, desto mehr verstehe ich, wie es all die Jahre geblieben ist, denn es ist viel mehr als nur Schlagzeug spielen.

Ich stürze mich in die fiktive Stadt Okimo und werde sofort von einer Reihe von Spielmodi begrüßt. In Taikoland gibt es drei verschiedene Modi zur Auswahl: Great Drum Toy War, wo es im Grunde genommen Duelle gegen den Computer oder jemanden online gibt, Run! Ninja Dojo, wo du gegen drei andere antreten musst und als Erster ins Ziel kommst, indem du so schnell wie möglich so viele Noten und Töne wie möglich zerschmetterst, und Don-Cha-Band, in der du mit vier anderen Spielern ein Lied spielst, entweder mit vier Freunden, wenn du so viele hast, oder offline mit KI-Spielern. Es ist bei weitem der spaßigste Spielmodus, du willst nicht derjenige sein, der den Rest der Band mit deinem schlechten Spiel ruiniert, und das gibt dem Ganzen einen kleinen zusätzlichen Vorteil. Im Taiko-Modus spielst du selbst und kannst unter den 76 Songs in der gewünschten Reihenfolge und dem Schwierigkeitsgrad frei wählen. Zu guter Letzt gibt es noch Dondoko Town, den Online-Modus, in dem du natürlich mit Spielern aus der ganzen Welt matchen kannst. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie in allen Modi gegen andere spielen können und nicht nur in Dondoko Town, auch wenn es sich um den reinen Online-Modus handelt.

Werbung:

Vor jedem Spielmodus kann man wählen, ob man mit dem regulären Controller oder dem speziell entwickelten Drum-Controller spielen möchte, allerdings habe ich keinen Zugriff auf letzteren, so dass es der reguläre Controller sein musste, auch wenn das Spielgefühl mit der zweiten Option garantiert besser wird. Es sollte jedoch gesagt werden, dass es mit normalen Steuerelementen gut funktioniert. Ich glaube jedoch nicht, dass eine solche Steuerung überhaupt für Xbox verfügbar ist, aber diese Option wurde wahrscheinlich nur bei der Portierung des Spiels von Nintendo Switch berücksichtigt.

Auf den ersten Blick mag dies recht einfach erscheinen, es gibt wirklich nur zwei Tasten, die verwendet werden müssen, da nur zwei Noten gespielt werden müssen. Anfangs ist es auch sehr einfach und nach dem Aufwärmen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad fühlte ich mich bereit, ein wenig zu steigern. Dann wird es natürlich sofort schwieriger, es gibt immer noch nur zwei Tasten, die man im Auge behalten muss aber das Tempo nimmt deutlich zu und dann wird es ganz klar eine echte Herausforderung, mitzuhalten und die Finger in Schach zu halten, ich habe das Gefühl, dass ich schärfere Reflexe brauche

Für den Anfang sind 76 verschiedene Songs zum Abspielen enthalten, Sie können Songs auch separat kaufen oder es gibt auch den Taiko Music Pass mit über 700 Songs extra, wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht ausreichen würde. Von den 76 Songs, die verfügbar sind, sind es vielleicht nicht unbedingt einige, die wir hier in der westlichen Welt in den Top-Charts haben, aber Namco-Originalsongs und das, was ich vermute, sind japanische Popsongs oder vielleicht ein bisschen K-Pop, ich bin mit diesem Genre sehr unbekannt, also nehmen Sie mir nicht meine Worte dafür. Ich dachte für eine Sekunde einen Song zu erkennen, als 'Bad Guy' erklang, aber es war nicht der mit Billie Eilish, wie ich schnell merkte. Musik erkenne ich eher aus dem klassischen Bereich, wo unter anderem Beethovens Quinte sowie eine Reihe anderer Klassiker enthalten sind. Es gibt auch viel spielbezogene Musik für die Nostalgiker vor allem aus der japanischen Spielewelt, wie z.B. das Super Mario Bros. Theme und Mega Man, was schön ist, aber leider gibt es ansonsten nur sehr wenige Melodien, die ich wiedererkenne.

Werbung:

Bei dieser Art von Spiel ist es natürlich wichtig, dass die Spielsteuerung straffer ist als bei einer Fahrradhose bei einem Sumo-Ringer und ich kann mich beim Spielen nur über meine eigene Unfähigkeit und langsame Reflexe beschweren. Wenn ich leicht und normal spiele, läuft es normalerweise ziemlich gut, aber wenn ich den Schwierigkeitsgrad erhöhe, wie bereits erwähnt, wird es erheblich schwieriger, alle Töne zu treffen. Aber das ist in keinster Weise unfair. Allerdings wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn es Lieder gegeben hätte, die ich tatsächlich erkannt und gekannt hätte, aber ich denke, dass ich das mit ein wenig Mühe irgendwann ganz gut meistern kann. Wie bei vielen anderen Dingen auch, ist es einfach, mit dem einfachen Arrangement zu lernen und zu spielen, aber schwer zu meistern. Es ist auch kein Tutorial erforderlich, es geht nur darum, zu lernen, welche Tasten verwendet werden sollen, und dann loszulegen und zu spielen.

Es gibt natürlich auch eine Geschichte, aber sie ist absolut nichts Bemerkenswertes oder direkt Tiefgründiges, aber es ist auch nicht etwas, was ich erwartet hatte. Es ist ein ziemlich einfaches Set-up und in der Rolle von Don-chan gehst du in die fiktive Stadt Omiko, wo du einfach der allerbeste Taiko-Meister werden musst. Es steckt nicht viel mehr dahinter und manchmal ist es einfach genug, es wird ein bisschen zerstreut und chaotisch, obwohl es keinen klar umrissenen Story-Modus gibt, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen flüssiger gewesen wäre, wenn man sich stattdessen für diesen Weg entschieden hätte. Aber das hier ist so voller Charme und Spaß, dass es nicht wirklich wichtig ist, es ist etwas, auf das ich mich überhaupt nicht konzentriere.

Das Taiko no Tatsujin Rhythm Festival hat das Potenzial, für gefühlte endlose Stunden zu unterhalten. Nicht zuletzt dank der Tatsache, dass Sie 700 Songs kaufen können, wenn Sie möchten, sondern auch dank der Tatsache, dass es so viele Spielmodi zur Auswahl gibt, aus denen jeder zu seinen eigenen Bedingungen unterhält. Ich bin wirklich begeistert davon und es ist in allen Modi verspielt, außerdem macht es genauso viel Spaß, alleine zu spielen, wie mit Freunden auf der Couch oder online. Ich habe noch nie eines der Taiko-Spiele gespielt, obwohl es die Serie schon seit über 20 Jahren gibt, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde dies die Messlatte ziemlich hoch legen. Eine sehr angenehme Überraschung für mich, aber es ist durchaus möglich, dass alte Fans der Serie hier nicht so viel Neues zu holen haben.