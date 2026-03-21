Tadej Pogacar siegreich in einem packenden Duell mit Tom Pidcock beim Milan-San Remo

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Tadej Pogacar, der meistdekorierte Cyclisyt der letzten Jahre und amtierender Weltmeister sowie vierfacher Tour-de-France-Sieger, hat das erste Monument des Jahres, den Milan-San Remo, gewonnen, als Sieger im Duell mit dem britischen Reiter Tom Pidcock, der gleichzeitig Zweiter wurde und einstieg.

Der 27-jährige Slowene griff mit noch 22 km des 298 km langen Rennens an, und nur Pidcock und Mathieu van der Poel hielten das Tempo, doch Van der Poel blieb zurück, und ein später Sprint von Wout Van Aert (der das Rennen 2020 gewann) komplettierte nur vier Sekunden später das Podium.

Mailand-San Remo war das erste der fünf Monumente, die Eintagesrennen gelten als die härtesten und prestigeträchtigsten Rennen des Radkalenders, vier davon fanden im Frühjahr statt: Flandern (5. April), Paris-Roubaix (12. April), Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) und nach dem Sommer Il Lombardia (10. Oktober). Es war Pogacars erster Sieg bei Mailand-San Remo, und inzwischen hat er vier der Monuments gewonnen, nur Paris-Roubaix bleibt übrig.