T1 sind die Back-to-Back-Weltmeister League of Legends

Das Vermächtnis von Lee "Faker" Sang-hyeok war bereits gesichert, denn der südkoreaLeague of Legends nische Star gilt als einer, wenn nicht sogar als der größte E-Sport-Profi aller Zeiten. Dann kam das vergangene Wochenende und goss weiter Öl ins Feuer zugunsten des ewigen Vermächtnisses von Faker.

Das Jahr 2024 League of Legends World Championship ist vorbei. Im Finale kämpfte T1 gegen Bilibili Gaming in einer Best-of-Five-Serie, die im Londoner O2 Arena stattfand, und nach einer actiongeladenen Serie in voller Länge setzte sich T1 durch, was bedeutet, dass Faker seinen fünften Meisterschaftsring gesichert hat, nachdem er auch 2013, 2015, 2016 und 2023 World Championship gewonnen hatte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass T1 nun zum zweiten Mal in Folge Weltmeister ist, was bedeutet, dass das Team im Jahr 2025 das erreichen will, was oft als das Unmögliche angepriesen wird, um Triple-Weltmeister zu werden. Mit Faker an der Spitze ist alles möglich.