Systemüberbrückung möbelt Apex Legends zwei Wochen lang auf

Vom 3. bis zum 17. März wird Apex Legends ein neues Event mit dem Titel Déjà-Beute-Modus unterhalten. Legenden müssen sich zwei Wochen lang auf wechselnde Bedingungen einstellen, da es plötzlich feste Beute auf der Karte zu finden gibt (ihr müsst euch also merken, wo ihr wichtige Aufsätze und Waffen herbekommt und schneller als eure Feinde dort sein). Einmal pro Tag ändert sich das Item-Layout und in der zweiten Woche wechselt die Karte, was eine Rückkehr zum Kings Canyon bedeutet. Neben kosmetischen Gegenständen und In-Game-Herausforderungen wird mit Systemüberbrückung ein sogenanntes "Evo-Schild" eingeführt, das mit dem verursachten Schaden immer mächtiger wird. Alle Infos lest ihr bei EA nach.

