Systemsoftware v14.0.0 erlaubt Anlegen von Ordnerstrukturen auf Nintendo Switch

Gerade ist ein neues Firmware-Update für die Nintendo Switch erschienen, das eurer Konsole etwas mehr Übersicht verleiht. Mit Systemversion 14.0.0 dürft ihr all eure lokal gespeicherten Anwendungen im Bereich "Alle Software" in Ordnern einsortieren (um diesen Bereich aufzurufen, müssen mindestens zwölf Anwendungen auf eurer Hybridkonsole installiert sein). Mit L greift ihr auf den Reiter "Gruppen" zu, in dem ihr angelegte Ordner findet. Mit + legt ihr neue Ordner an, die ihr individuell füllen und benennen dürft. Theoretisch könnt ihr 100 Gruppen mit je maximal 200 Spielen kreieren (Mehrfachbelegungen sind möglich).

Quelle: Nintendo.