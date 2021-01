Systemanforderungen und Inhaltsangabe von Atomic Heart

You're watching Werben

Das russische Entwicklerstudio Mundfish scheint Fortschritte bei der Entwicklung ihres Actionspiels Atomic Heart zu erzielen, denn diese Woche haben sie die Steam-Produktseite mit einigen nützlichen Informationen aktualisiert. Unter anderem wurden Details zur Geschichte und die erwarteten Systemanforderungen bekanntgegeben. Wir haben euch eine kleine Zusammenfassung aufbereitet.

Die Handlung von Atomic Heart wirft uns in eine alternative Realität, in der die UDSSR nicht an der technischen Revolution zugrunde gegangen ist. Wir spielen einen KGB-Offizier, der einen seltsamen Vorfall in einer unterirdischen Forschungseinrichtung untersucht. Die vielen Roboter, die in diesem Game fast alle Aufgaben des täglichen Lebens übernommen haben, spielen plötzlich verrückt und greifen auf Waffensysteme zurück, die ursprünglich für den Krieg entwickelt wurden. Wir müssen uns gegen diese Feinde zur Wehr setzen, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen.

Das Action-Game wird offene Bereiche mit überwucherter Natur und engen Korridoren in unterirdischen Bunkern vermischen. Obwohl Atomic Heart vor allem für den PC entwickelt wurde, sind auch Konsolenversionen für Xbox- und Playstation-Plattformen geplant. Die Hardware-Anforderungen erscheinen moderat, einen allzu starken Rechner braucht ihr aller Voraussicht nach wohl nicht. Weiterhin ist kein Erscheinungsdatum bekannt.

Minimum:

Intel Core i5-2500K (3,3GHz) oder AMD FX 6300 (3,5GHz)6 GB RAMNvidia Geforce GTX 780 (3 GB VRAM) oder AMD Radeon R9 290 (4GB VRAM)

Empfohlen:

Intel Core i7-4770K (3,5GHz) oder Ryzen 5 1500X (3,5GHz)8 GB RAMNvidia Geforce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 580 (8GB VRAM)