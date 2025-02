HQ

Wenn es einen Markt gibt, an dem es nicht an Titeln mangelt, dann sind es sogenannte Extraktions-Shooter. Wenn es also Sinn macht, die beliebten Titel herauszufordern, ist etwas Besonderes erforderlich. Probieren wir es aus, dachte sich Bandai Namco. Mit Mechs! Und Anime-Girls! Synduality: Echo of Ada basiert auf der Anime- und Manga-Serie Synduality.

In einer nicht allzu fernen Zukunft (2099, um genau zu sein) hat ein Regenschauer aufgezogen. Ein Regen, der nicht aufhören wollte, und in nur wenigen Tagen hatten Überschwemmungen 92 Prozent der gesamten Weltbevölkerung das Leben gekostet. Als ob das noch nicht genug wäre, fiel dieser blaue Regen danach unregelmäßig weiter und jeder, der ihn berührte, starb sofort. Dies führte dazu, dass die Menschen in den Untergrund flohen und in der Folge eine große Stadt namens Amasia gebaut wurde. Aber wir sind immer noch fast 100 Jahre vom Ausgangspunkt des Spiels entfernt. Zu Beginn der Geschichte ist diese Stadt nach einem mysteriösen Unfall eingestürzt. Glücklicherweise haben es die Überlebenden geschafft, Wiegen zu erfinden (die im Grunde Mechs mit einem anderen Namen sind), die es den Menschen ermöglichen, die Welt erneut zu erkunden.

Synduality: Echo of Ada bietet Mechs und Anime-Girls.

Gemeinsam mit unserem KI-Assistenten fahren wir mit dem Aufzug an die Oberfläche und sehen die Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Stattdessen leben hier Monster, die Enders genannt werden, eine Evolution der Tiere, die einst die Erde durchstreiften, aber anstatt durch den Regen zu sterben, aggressiv und Banditen in ihren eigenen Wiegen wurden. Und wie könnte man sich besser um diese kümmern, als in einer bewaffneten Maschine? Maschinen, die Spaß machen, sie zu steuern. Die Spielmechanik dieses PvPvE ist nicht schuld. Deine Halterung hat zwei Waffen (der Waffentyp ist dir überlassen. Ich bevorzuge ein Scharfschützengewehr, um sich um Feinde aus der Ferne zu kümmern, sowie etwas, das Feinde mit Schüssen überschießen kann, wenn ich in den Nahkampf gerate) und mit einem Spezialangriff ausgestattet ist, der darauf basiert, wie man seinen Magus gestaltet, d. h. einen KI-Begleiter. Sie haben eine gute Reaktion, egal ob es darum geht, zu springen, zu schießen oder das Jetpack zu benutzen, um sich aus der Gefahr zu befreien.

Werbung:

Aber ein Extraktions-Shooter braucht echte Spieler, um dem Spiel wirklich Schwung zu verleihen. Auf vielen Missionen, auf denen ich war, traf ich mindestens einen anderen Spieler. Es war immer ein angespannter Moment, um zu sehen, ob mich jemand umbringen wollte oder nicht. Normalerweise war es ein Hallo von jeder Seite mit einem Emote und dann gingen wir getrennte Wege. Die große Mehrheit schien nicht besonders scharf darauf zu sein, zu kämpfen. Aber es passiert. Ich sah einen anderen Spieler im Kampf mit den KI-gesteuerten Banditen des Spiels und beschloss, mir zu helfen. Als sie besiegt waren, wollte ich gehen, aber stattdessen wurde mir in den Rücken geschossen. Und wenn du stirbst, verlierst du all deine Materialien, einschließlich deiner Maschine. Wenn Sie also ein im Voraus gebuchtes Teil verwendet haben, ist es verloren und jeder kann es vom Boden aufheben. Ich bin nicht wirklich ein Fan dieses Systems, obwohl ich verstehen kann, warum es enthalten ist.

Das Aussehen Ihrer Maschine kann nicht geändert werden. Wenn Ihnen die Farbe nicht gefällt, können Sie einfach ein anderes Maschinenteil wählen.

Es sollte gesagt werden, dass ich die hier gegebene Gameplay-Schleife genieße, obwohl sie sich schnell sehr repetitiv anfühlt. Ich bereite meine Maschine vor, entscheide mich für die Ausrüstung und schaue mir verschiedene Herausforderungen an, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Dann sammle ich all den kleinen Schnickschnack, den ich finden kann, um ihn beim Aufbau meiner Basis oder bei Missionen abzugeben. Er schaut durch das Zielfernrohr, um ein fliegendes Monster abzuschießen. Herumgleiten und einen anderen Spieler begrüßen. Das Bohren von großen AO-Kristallen, die in der fiktiven Welt eine Energiequelle und der Haupteinnahmequelle sind. Und wenn ich gesammelt habe, was ich brauche, der Akku zur Neige geht (alle Maschinen haben einen Akku, normalerweise zwischen 20 und 30 Minuten, also kann man nicht länger unterwegs sein) oder ich am Rande des Todes bin, gehe ich zu einem Aufzug und steige in die ruhige Basis hinab. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die die jungen Leute von heute als "chillig" bezeichnen.

Der gesamte Müll geht mit Ihnen nach Hause!

Werbung:

Was mir jedoch nicht gefällt, ist, wie Bandai Namco sich dafür entschieden hat, handspielähnliche Dinge in ein Spiel einzubauen, das tatsächlich Geld kostet. Zum Glück gibt es keine Lootboxen oder Gatcha, aber es gibt Countdowns - und Season Passes. Und Sie können eine Währung kaufen, wenn Sie nicht warten können. Diese kommen, wenn du deine Basis aufrüstest, was wiederum verschiedene Vorteile bietet, oder wenn du versuchst, Medizin oder Munition zu kochen. "Warte 18 Minuten auf deine Munition oder bezahle dafür!" Nicht zufrieden damit, wie Sie den Look für Ihren KI-Kumpel kreiert haben? Was für ein Pech. Denn man kann es nicht ändern, außer der Kleidung, ohne dafür zu bezahlen. All dies ist auch Teil des Schneckentempos des Spiels. Es dauert sehr lange, bis das Spiel vorankommt. Ich finde auch nicht, dass die Gegnervielfalt sehr gut ist, und sie tauchen immer an der gleichen Stelle auf der Karte auf. Es gibt keine Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Halterung zu ändern, sobald Sie die verschiedenen Teile ausgewählt haben. Keine Farben, keine Muster, du nimmst, was dir gegeben wird. Das Spiel leidet auch unter verschiedenen technischen Problemen, wie z. B. Feinden, die sich plötzlich in Luft auflösen, um an anderer Stelle aufzutauchen, und Waffen, die nicht feuern. Sie haben auch einen Fehltritt mit dem Koop-Modus gemacht. Du kannst mit anderen spielen, aber nur, indem du dich mit Leuten zusammenschließt, die du in der Spielwelt triffst. Du kannst nicht mit einem Haufen Freunde in der gleichen Gruppe ins Spiel gehen.

Die Welt ist voll von sich wiederholenden Monstern.

Synduality: Echo of Ada versucht, mit neuen Ideen in einen überfüllten Markt einzudringen, aber es fühlt sich nicht so an, als ob es lange genug im Ofen gebacken hat. Es dauert nicht lange, bis es sich repetitiv anfühlt und die Feinde sich größtenteils langweilig anfühlen. Bandai Namco muss das Live-Service-Spiel regelmäßig aktualisieren, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten. Die Grundlage ist da, mit reaktionsschneller und unterhaltsamer Mecha-Action, aber leider geht sie nicht ganz durch, da sich die Probleme schnell häufen.