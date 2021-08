Synchronsprecherin plappert Xenoblade Chronicles 3 aus

Xenoblade Chronicles gehört zu Nintendos beliebtesten Rollenspielreihen, doch Monolith Soft hat sich im Laufe der Zeit nicht nur mit diesen Spielen bewährt. Woran das Studio aktuell arbeitet, ist unbekannt, doch die Synchronsprecherin Jenna Coleman, die den Charakter Melia im originalen Xenoblade Chronicles spricht, deutet eine Möglichkeit an.

"Ich bin durch meinen Voice-Over-Agenten [an den Job gekommen, als]... Gott, wann kam das erste Spiel raus? Vor zehn Jahren? Es ist lange her. Ich habe es vor den Doctor-Who-Tagen gemacht und dann, als [Monolith Software] am zweiten [Spiel] arbeitete, baten sie mich, zurückzukommen. Ich denke sie werden noch einen [weiteren Teil] produzieren", so Coleman, bevor sie VGC zufolge einen Moment innehielt und sich fragte: "Ist das allgemein bekannt? Weiß nicht... Aber ich denke, sie werden noch einen machen... Ich bin nicht sicher, ob ich das sagen darf..."

Tja, gute Frage. Uns gegenüber hat Nintendo noch nicht von Xenoblade Chronicles 3 gesprochen, deshalb können wir zu diesem Thema leider nur wenig sagen. Bei solchen Berichten muss man sehr vorsichtig sein, denn selbst wenn ein aktives Geschäftsverhältnis zwischen der Synchronsprecherin und dem Entwicklerstudio bestehen sollte, ist das letztlich kein Garant dafür, dass irgendjemand jemals Xenoblade Chronicles 3 spielen wird.