Synchronsprecher von Marvel's Avengers sprechen über ihre Arbeit an War for Wakanda

Morgen erhält Marvel's Avengers das Content-Update "War for Wakanda". Neben der gleichnamigen Region wird Black Panther als spielbarer Charakter mit einer eigenen...

Krieg um Wakanda: Black Panther streift Mitte August durch Marvel's Avengers

am 29. Juli 2021 um 20:03 NEWS. Von Stefan Briesenick

Black Panther wird am 17. August mit dem Update "War for Wakanda" (auf Deutsch: "Krieg um Wakanda") als neunter Held in Marvel's Avengers bereitstehen. Die Geschichte von...