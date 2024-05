Sydney Sweeney wird in den Boxring steigen

HQ

Sydney Sweeney ist derzeit eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood, und nachdem sie sich im Romcom- und Horror-Genre bewiesen hat, scheint sie sich bereit für ein Biopic zu fühlen, da sie die Rolle der Boxerin Christy Martin übernehmen möchte.

Martin war eine der bekanntesten Boxerinnen der 1990er Jahre. Von den Produzenten des Films als weibliche Rocky bezeichnet, war sie die einzige Boxerin, die damals auf dem Cover der Sports Illustrated zu sehen war, und die erste Frau, die vom berühmten Don King gemanagt wurde.

Sweeney scheint eine gesunde Menge an Erfahrung im Kampfsport zu haben. "Ich habe mit 12 bis 19 Jahren gekämpft und Kickboxen gemacht. Es juckt mich in den Fingern, wieder in den Ring zu steigen, zu trainieren und meinen Körper zu verändern", sagte sie gegenüber Deadline. "Christys Geschichte ist nicht leicht, sie ist körperlich und emotional anstrengend, es gibt eine Menge Gewicht zu tragen. Aber ich liebe es, mich selbst herauszufordern."

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für den Film, und es scheint, dass er während der Filmfestspiele von Cannes in den Studios eingekauft wird.