Sydney öffnet den Strand nach einem Haiangriff am vergangenen Wochenende wieder mit Drohnenüberwachung

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Die Ostküste Australiens steht vor einer ernsten Krise, die die Sommersaison bedroht, nachdem die jüngsten Haiangriffe in der Region passiert sind. Der jüngste, der am vergangenen Wochenende am Coogee Beach (südlich des berühmten Bondi Beach) stattfand, führte dazu, dass eine 35-jährige Frau mit schweren Verletzungen an Armen und linkem Bein ins Krankenhaus lag, nachdem sie etwa 30 Meter vom Ufer entfernt von einem vier Meter langen Hai angegriffen wurde.

Letzten Monat starb ein 39-jähriger Mann, nachdem er beim Angeln am Great Barrier Reef in Queensland angegriffen wurde. Zehn Tage zuvor wurde ein 38-jähriger Mann in der Nähe einer Insel vor Perth in Westaustralien tödlich angegriffen.

Coogee Beach wurde heute, am Montag, wieder geöffnet, mit Patrouillen von Marineoffizieren, Rettungsschwimmer an Land und Drohnen, die aus der Luft überwachten, alles um das Vertrauen von Badenden und Touristen wiederherzustellen und die Saison zu retten, so Reuters.

"Der Klimawandel verändert die Funktionsweise unserer Ozeane, und Haie sind nur ein Aspekt davon", sagte Leonardo Guida, Haiwissenschaftler bei der Australian Marine Conservation Society.