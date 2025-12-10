HQ

Der 28. Mai 2021 war ein trauriger Tag für diejenigen von uns, die Point-and-Click-Adventure-Spiele lieben. An diesem Tag verloren wir einen der größten Schöpfer des Genres, Benoît Sokal, der vor allem für die vier Syberia-Spiele bekannt ist. Ich persönlich liebe die Syberia-Reihe sehr. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in die französische Stadt Valadilene in den Alpen kam und Hans Voralberg als die snobistische Kate Walker suchte. Ich habe sowohl Syberia 1 als auch 2 auf einmal gespielt, als ich die Reihe entdeckt habe, obwohl beide Spiele bereits veröffentlicht waren. Damals haben mir besonders die Monkey Island-Spiele und das in Norwegen produzierte The Longest Journey gefallen. Im Vergleich zu diesen beiden ist Syberia definitiv eher wie The Longest Journey – es geht mehr um Menschen als um Humor, wie es bei Monkey Island der Fall ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, wie es mittlerweile ein moderner Trend ist, für eine remasterte Version von Syberia. Und ich bin wieder in die französischen Alpen gereist, um mit einer Reihe von Uhrwerk-Kreationen in Syberia Remastered zu interagieren.

Da das Spiel ein Remaster des alten Klassikers ist, kann man mit neuen Inhalten rechnen. Aber das gibt es nicht. Wie im ersten Spiel der Reihe wird eine Einführungssequenz gezeigt, während der Regen in Strömung herabprallt und ein Trauerzug durch eine sehr atmosphärische und altmodische Straße zieht. Wir sehen einen Leichenwagen, dessen Motor eindeutig auf Uhrwerk-Technologie basiert, gefolgt von einer Reihe mechanischer Uhrwerk-Kreationen, die in ihren steifsten Kleidern laufen. Mit jedem Schritt setzen sie ihre Hüte auf und ab, um zu signalisieren, dass jemand Wichtiges gestorben ist. Kate Walker beobachtet dies von der Seitenlinie, Koffer in der Hand, während sie einen Botengang in der Stadt erledigt. Nach dieser Sequenz sieht man, wie sie ins örtliche Hotel geht, um ein Zimmer zu bekommen, da sie dort eine Weile bleiben wird. Kate Walkers Aufgabe ist es, die örtliche Uhrwerkfabrik aufzukaufen, die diese spannenden Kreationen aus Zahnrädern und Mechaniken herstellt. Sie denkt, sie wird nur einen Tag dort sein, danach kann sie zurück nach New York fliegen und ihr Oberschichtleben mit ihrem absolut schrecklichen Freund fortsetzen. Aber sie irrt sich.

Sie muss zum örtlichen Anwalt gehen, um einen Vertrag zu unterschreiben, damit ihre Firma die Fabrik übernehmen kann, die wirklich das Herz und die Identität der Stadt ist. Bald stellt sich jedoch heraus, dass Anna Voralberg, die alte Dame, der die Fabrik gehörte, die Person ist, die Kate kurz zuvor in der Prozession gesehen hatte. Die Person, mit der Kate eigentlich verhandeln sollte, ist tot, was die Sache sofort etwas komplizierter macht. Nicht nur das, Annas jüngerer Bruder Hans lebt, entgegen aller bisherigen Informationen, noch. Das bedeutet, dass Kate Walker Hans' Unterschrift braucht, um die Fabrik für ihr wohlhabendes Unternehmen in New York zu übernehmen.

Das ganze Spiel dreht sich daher im Grunde darum, Hans Voralberg zu finden. Das Problem ist, dass er nicht mehr in den französischen Alpen ist, sondern nach Sibirien gereist ist. Also begibt sich Kate Walker auf eine Reise, bei der sie einen mechanischen Zug nehmen muss, der sie auf denselben Weg bringt, den Hans vor vielen Jahren zurückgelegt hat, um endlich seine Unterschrift zu bekommen und nach Hause zu gehen. Da es vier Spiele in der Serie gibt, wird es wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch klappen. Das Spiel bietet Rätsel und viele Gespräche mit verschiedenen Personen. Wenn du Syberia Anfang der 2000er gespielt hast, gibt es absolut nichts Neues unter der Sonne in der Geschichte. Es wurde kein Inhalt hinzugefügt, die Synchronsprecher sind dieselben, und die Geschichte ist 1:1 wie damals. Es ist umstritten, wie viel man hier erwarten kann, aber nur kleine narrative Ergänzungen, Kurven hier und da oder ein wenig Flair hätten gereicht. Aber es ist nicht wirklich da.

Es gibt allerdings einige neue Dinge in Syberia Remastered. Der Einführungsfilm ist in 4K und Breitbildformat gedreht. Leider hält sich das im gesamten Spiel nicht fort, was mich enttäuscht hat. Einige Sequenzen zeigen offensichtlich alte Videoclips im 4:3-Format, wie es damals auf alten Computermonitoren galt. Sie wurden restauriert, sodass sie weniger pixelig sind als zuvor, aber der Wechsel zwischen 16:9 und 4:3 wirkt verwirrend. Es zeigt auch, dass das Spiel möglicherweise nicht das größte Budget hatte. Eine Lösung hätte sein können, den oberen Teil des Bildes zuzuschneiden oder das Video zu strecken, aber das wurde bisher nicht gemacht, was etwas irritierend ist.

Die Grafik hingegen ist deutlich verbessert. Die Umgebungen, die bis in die frühen 2000er Jahre zurückreichen, sehen in hoher Auflösung großartig aus und zeigen Benoît Sokals unverwechselbaren künstlerischen Stil. Es ist ein Vergnügen, die Stadt zu erkunden und die alten Gebäude in hoher Auflösung zu sehen. Im Gegensatz zu den Videosequenzen ist das gesamte Spiel in 16:9 und die Musik ist die gleiche wie im Original. Insgesamt hat sich nicht viel geändert.

Spielmechanisch ist auch alles gleich. Du kannst Kate Walker mit Maus und Controller steuern – direkt oder durch Klicken auf das Ziel – genau wie im Original. Ich habe mit Maus und Tastatur gespielt, da ich denke, dass das der beste Weg ist, Point-and-Click-Abenteuer zu erleben.

Alles in allem ist Syberia Remastered fast eine 1:1-Kopie des Originalspiels. Wenn du Syberia schon gespielt hast, ist das Remaster in erster Linie ein nostalgisches Wiedersehen. Wenn du jedoch neu in der Reihe bist, ist es ein feines und schönes Abenteuerspiel, das sich auf das Künstlerische statt auf das Unterhaltsame konzentriert.