Switch-Version von XIII verzögert sich bis zum nächsten Jahr

Am 10. November - genau jenem Tag, an dem die Xbox-Series-Konsolen S und X ihre Weltpremiere feiern - werden Playmagic und Microids das Remake des Cartoon-Shooters XIII veröffentlichen. Diese Woche haben die Entwickler bekanntgegeben, dass das Spiel im Gegensatz zu vielen anderen Games in diesem Jahr fast komplett planmäßig erscheinen wird. Die einzige Ausnahme bildet die zuvor bestätigte Switch-Version des Ego-Shooters zu, die erst irgendwann im nächsten Jahr fertiggestellt werden kann. Als Entschädigung gab es einen neuen Videoclip zu bestaunen, der sich dem Thema Waffen widmet. Das Original XIII stammt aus dem Jahr 2003 und es basiert lose auf dem Roman The Bourne Identity von Robert Ludlum.

