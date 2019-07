Switch-Version von Wolfenstein: Youngblood ist selbst für Machine Games "ein Wunder"

Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Nintendo Switch eine großartige Konsole ist, aber wir wissen auch, dass es nicht die leistungsfähigste Hardware ist. Trotzdem konnten einige Entwickler bereits ein paar ziemlich große Titel auf dem kleinen Hybriden zum Leben erwecken - das kommende Wolfenstein: Youngblood gehört ebenfalls dazu. Executive Producer Jerk Gustafsson kann das auch immer noch nicht so richtig glauben, denn für ihn ist das alles ein kleines "Wunder".

In einem Interview mit Venture Beat sprach Jerk Gustafsson kürzlich über den Switch-Port, der beim externen Entwickler Panic Button in Entwicklung ist. Das Studio hat bereits viele Portierungen hervorgebracht und zuletzt auch an der Switch-Version von Wolfenstein II: The New Colossus gearbeitet.

"Ich bin immer beeindruckt von den Jungs bei Panic Button, dass sie so etwas schaffen können", sagte Jerk Gustafsson. "Es ist ein Wunder. Wir lasten [die Rechenleistung] in diesem Spiel ziemlich stark aus. Das haben wir auch bei New Colossus getan. Diese Leute sind Zauberer. Es ist eine große Ehre, mit ihnen zusammenarbeiten zu können."

Werdet ihr Wolfenstein: Youngblood auf der Switch spielen? Der Titel erscheint zusammen mit der VR-Auskopplung Wolfenstein: Cyberpilot zusammen am Freitag.