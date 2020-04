Switch-Version und GOTY-Edition von World War Z bestätigt

Sabre Interactives Third-Person-Zombie-Shooter World War Z wird laut IGN auf der Nintendo Switch landen. Wir wissen derzeit nur wenig über die genauen Details und Spezifikationen dieser hybriden Spielversion, deshalb wurde auch noch kein Veröffentlichungsdatum genannt.

Parallel zur Ankündigung dieser Version verriet der Entwickler in einer Pressemitteilung, dass es eine GOTY-Edition des Spiels geben werde. Die soll bereits am 5. Mai auf PS4, Xbox One und PC (Epic Games Store) bereitstehen und neben neuen Zusatzinhalten alle bisher veröffentlichten DLC-Packs und Content-Updates enthalten. Neben neuen Waffen- und Charakterpakete enthält die GOTY-Ausgabe drei weitere drei PvE-Missionen in Marseille, Frankreich. Ob diese später auch für Käufer des Hauptspiels verfügbar werden, ist aktuell noch nicht bekannt.