Switch-Start von Railway Empire am Valentinstag 2020

Gaming Minds Studios haben Anfang 2018 Railway Empire gestartet, eine Aufbausimulation für Fans von historischen Zügen. Im Spiel geht es darum, ein eigenes Eisenbahnimperium aufzubauen und die Leute/Waren durch Nordamerika des frühen 19. Jahrhunderts zu transportieren. Dieses Game steht bereits auf PC, PS4 und Xbox One bereit, nun wurde eine Nintendo-Switch-Version angekündigt.

Am 14. Februar 2020 wird Railway Empire physisch sowie digital auf dem Hybriden bereitstehen und die Erweiterungen Mexico, Anden-Überquerung und die Großen Seen beinhalten. Wer lieber durch Europa tuckern möchte, kann sich Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich (+ Irland) als einzelne Zusatzinhalte dazukaufen. Alle Updates seit dem erstmaligen Verkaufsstart seien in die Switch-Fassung integriert worden, schreibt Publisher Kalypso Media. Das bedeutet, dass wir auch bei Nacht und durch Schnee fahren dürfen.

In Railway Empire planen wir nicht nur die Streckenführung oder den Ausbau unseres Versorgungsnetzes, wir dürfen die insgesamt 40 im Spiel enthaltenen Lokomotiven auch mit neuem Interieur und 300 anderen Verbesserungen ausstatten. Unser Personal können wir bei der Zugfahrt natürlich begleiten und stundenlang durch verschiedene Gebiete tuckern. Nebenbei müssen wir uns der Konkurrenz widmen und diese mit harten Bandagen und unlauteren Methoden aus dem Rennen um die Zugkrone werfen.