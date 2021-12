Switch- und Xbox-Version von Fall Guys auf 2022 verschoben

HQ

Fall Guys: Ultimate Knockout wurde schnell zum Hit, als das Partyspiel 2020 auf dem PC und der Playstation 4 veröffentlicht wurde. Im Laufe des Jahres kündigte Mediatonic zusätzlich eine Xbox- und Switch-Version des Spiels an, doch Fans zweifelten bereits daran.

Die zusätzlichen Versionen wurden keineswegs gestrichen, der offiziellen Website zufolge, wurden sie lediglich verschoben. Laut Mediatonic ist es eine der Top-Prioritäten des Studios, die Versionen zu veröffentlichen. Mehr erfahren wir im nächsten Jahr:

''Wir wissen, dass sich alle auf die Veröffentlichung von Fall Guys für die Nintendo Switch und Xbox freuen, zu Recht. Es gab viel Spekulation auf den sozialen Medien, die die Konsolenveröffentlichungen mit der sechsten Saison in Verbindung gebracht haben. Wir wollten klarstellen, dass dies nicht der Fall ist, damit sich niemand verwirrt auf den Plattformen nach dem Spiel umschaut. Dankeschön, dass ihr Geduld mit uns habt, es ist eine unserer Top-Prioritäten in der aktiven Entwicklung und wir können es kaum erwarten, mehr Details dazu mit euch in 2022 zu teilen.''

Freut ihr euch bereits auf Fall Guys: Ultimate Knockout für die Switch oder Xbox, oder lasst ihr lieber die Finger von dem quirligen Partyspiel?