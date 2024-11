Switch Online mit drei feinen Mega Drive-Klassikern

HQ

Erst Anfang dieser Woche haben wir berichtet, dass Nintendo den Game Boy Klassiker Donkey Kong Land 2 zu seinem Switch Online -Abonnement hinzugefügt hat, aber anscheinend denkt das Unternehmen, dass wir mehr Retro in unserem Leben brauchen (und das zu Recht), weshalb es jetzt drei großartige Mega Drive Klassiker auflegt.

Ab sofort stehen ToeJam & Earl in Panic on Funkotron (1993), Vectorman (1995) und Wolf of the Battlefield: Mercs (1991) zum Download und Spielen zur Verfügung. Ersteres ist ein kultiges klassisches Abenteuerspiel, das wesentlich dazu beigetragen hat, Sega als Unternehmen mit Haltung zu festigen, und es ist wirklich von 90er-Jahre-Nostalgie durchtränkt.

Die beiden letztgenannten sind wirklich großartige Actionspiele, wobei das eine ein Side-Scroller ist und das andere in einer Top-Down-Perspektive gespielt wird. Schauen Sie sich das Video unten an, um eine Präsentation zu sehen.