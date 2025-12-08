Es ist nicht nur im echten Leben, dass wir daran denken, uns auf dem Mars niederzulassen. In Surviving Mars: Relaunched dürfen wir testen, ob wir das Zeug dazu haben, den roten Planeten zu besiedeln. Surviving Mars wurde ursprünglich 2018 gestartet und war ein spannender Stadtbauer. Ich hatte das Gefühl, dass das Original viel Mikromanagement erfordert und es an Abwechslung mangelte, aber das heißt nicht, dass es schlecht war; im Gegenteil, ich fand es eine gute Mischung aus Setting und Spielmechanik. Seit dem Start des Titels ist viel passiert, und Relaunched ist ein Remake, bei dem das Basisspiel und alle Erweiterungen enthalten sind. Außerdem bekommt man verbesserte Grafiken, neue Inhalte und eine bessere Benutzeroberfläche.

Neben der Bereitstellung aller bisherigen Inhalte in einem einzigen Paket hat Haemimont Games auch eine neue Erweiterung entwickelt. Diese Erweiterung kommt mit der neuen Version ohne zusätzliche Kosten und ist ein politisches System, ähnlich wie bei den UN, bei dem man über Gesetze abstimmen und seine Kolonie detailliert gestalten kann. Diese Gesetze können jedoch abgelehnt werden, in diesem Fall musst du mit anderen Gruppen in deiner Kolonie verhandeln. Derzeit ist dies extrem leistungsstark und muss möglicherweise ausgewogen werden, und zwei Beispiele sind, dass man die Geschwindigkeit seiner Raketen erhöhen kann, sodass sie Kolonisten oder Materialien schneller zwischen Erde und Mars transportieren können. Mit technischen Verbesserungen darüber hinaus ging es so schnell, dass ich mich fragte, ob das Spiel ein Bug hat. Ein weiteres mächtiges Gesetz erhöht die Geschwindigkeit der Erkundung der Planetenoberfläche, sodass man wichtige Ressourcen schneller als zuvor sehen kann. Das schmälert etwas von der Verletzlichkeit deiner Kolonie, die der Titel vermitteln möchte.

Deine Basen können riesig werden, wenn du richtig planst.

Der Titel handelt von der Kolonisierung des Mars, und zunächst darf man ein Raumfahrtprogramm auswählen, um eine Reise dorthin zu finanzieren. Je nachdem, welches Land oder Unternehmen als Hauptsponsor fungiert, bekommt man unterschiedliche Boni und Bedingungen. Dazu gehören verschiedene Fahrzeuge, Ressourcen, Technologien, Roboter, Gebäude und mehr. Das beeinflusst auch den Schwierigkeitsgrad. Manche Fraktionen sind schwieriger als andere, unterscheiden sich aber über die Oberfläche hinaus kaum, da man weiterhin Infrastruktur baut, Rohstoffe sammelt, Waren produziert und dann Menschen zum Mars schicken. Mit der Zeit kann man den Planeten terraformen, und es ist immer noch ziemlich magisch zu sehen, wie die Welt grün und bewohnbar wird.

Die Kolonisten benötigen Sauerstoff, Nahrung, Wasser und andere Vorräte. Im Gegenzug können sie seltene Ressourcen unter der Erde abbauen und andere fortgeschrittene Aufgaben lösen.

Werbung:

In diesem Titel wird dir keine tiefgründige Geschichte geboten, aber es gibt dir die Werkzeuge, mit dem, was du hast, zu machen, was du willst, und das macht deine Kolonie mit jedem Durchgang persönlicher. Du hast die volle Kontrolle darüber, welche Gebäude du platzierst, welche Ressourcen du priorisierst und wie die Basis aussehen soll. Das lässt sich mit Per Aspera vergleichen, einem weiteren Städtebauer auf dem Mars, aber der Unterschied ist, dass man in diesem Titel eine gut gestaltete Geschichte erhält. Der Fokus liegt darauf, der Geschichte zu folgen und verschiedene Missionen unterwegs zu erfüllen, und von diesen beiden Städtebauern sind meiner Meinung nach beide eine klare Empfehlung. Ich würde jedoch behaupten, dass man mit Surviving Mars: Relaunched ein freieres Layout und weniger Storytelling bekommt, um stattdessen in seinem eigenen Tempo zu schaffen und zu spielen.

Das Paket fühlt sich in seiner jetzigen Form komplett an, mit vielen Auswahlmöglichkeiten und Schauplätzen zu Beginn jeder Kampagne. Du kannst den Schwierigkeitsgrad so anpassen, dass sogar ich zufrieden bin. Das ist keine kleine Leistung, da ich oft das Fehlen solcher Optionen kritisiere. Dank Erweiterungen und anderem Zusatzinhalt ist das Angebot für neue Spieler umfangreich. Das neue UN-System und die Benutzeroberfläche rechtfertigen vielleicht derzeit keinen neuen Kauf, wenn du das Basisspiel und alle zuvor veröffentlichten Inhalte besitzt. Es mag etwas widersprüchlich klingen, aber die Wahrheit ist, dass man sehr wenig bekommt, wenn man bereits alles besitzt.

Dank zweier Erweiterungen ist es auch möglich, unterirdisch und auf Weltraumsteinen zu bauen. Das sorgt für etwas Abwechslung im Layout.

Dieses Remake richtet sich hauptsächlich an neue Kunden, die das Basisspiel nicht besitzen oder keine Erweiterungen besitzen. Wenn du in diese Kategorie fällst, ist das ein guter Kauf für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Obwohl einzelne Erweiterungen und Add-on-Packs leicht überarbeitet wurden, gibt es keine größeren Änderungen am Gameplay, und abgesehen davon funktioniert alles, was ich getestet habe, einwandfrei. Es könnte jedoch erwähnenswert sein, dass du, wenn du an Erweiterungen und neuen Inhalten interessiert bist, deine Version aktualisieren musst, andernfalls hast du keinen Zugriff auf Martian Assembly und zukünftige Erweiterungen.

Werbung:

Leider bedeuten Neuauflagen, dass ältere und neue Bugs im Paket enthalten sind. Ich entdeckte kleinere Merkwürdigkeiten im Text innerhalb der Kampagne selbst und gelegentlich visuelle Texturen, die aus dem Nichts auftauchten. Die Züge in Martian Express haben Probleme, Bewohner aufzunehmen und zu transportieren, allerdings habe ich keine größeren, spielentscheidenden Fehler oder andere technische Probleme entdeckt, die das Gesamterlebnis direkt beeinträchtigt hätten. Stattdessen ist es das Gleichgewicht zwischen all dem alten und neuen Inhalt, das nicht überall funktioniert. Der Titel ist etwas besonders, da Haemimont Games 2019 aufgehört hat, am Spiel zu arbeiten, und alle Erweiterungen danach von einem anderen Entwickler erstellt wurden. Allerdings ist Haemimont Games zurückgekehrt und hat erneut die Verantwortung für das Projekt übernommen, und das ist einer der Gründe, warum es auf ihre neue Spiel-Engine portiert wurde. Sie haben langfristig mehr Inhalte geplant, was ein gutes Zeichen ist.

Ein politisches System im Weltraum ermöglicht es dir, deine Kolonie auf mehr Arten zu gestalten als zuvor.

Surviving Mars bietet ordentliche 3D-Grafiken und Animationen, und ohne mich selbst zu widersprechen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich immer noch bestimmte Arten von Animationen vermisse. Eine Sache, über die ich beim Spielen des Originals oft nachgedacht habe, war, dass Ressourcen, Rohstoffe und andere Gegenstände sich teleportiert haben, und Charaktere öffnen nicht einmal Türen, sondern tauchen einfach an Gebäuden auf oder verschwinden – und ich finde das etwas schade. Gleichzeitig schätze ich, dass die Bewohner in den Gebäuden sichtbar sind. Ich würde gerne sehen, wie Charaktere Türen öffnen und Drohnen Ressourcen mit ihren Kränen laden, da mir der Prozess in einer Stadtbausimulation wichtig ist.

Sound und Musik heben weder den Titel noch mindern sie dem Titel im Vergleich zu den Konkurrenten. Es ist im Hintergrund zu sehen und erfüllt seinen Zweck, aber diese neue Ausgabe fügt einige Musik- und Radiosender hinzu. Es funktioniert gut, aber ich denke beim Bau meiner Kolonien nicht wirklich darüber nach. Es gibt gute Musik im Spiel, während das in einem Genre wie Rollenspiel und Action vielleicht ein größeres Problem gewesen wäre. Im Kontext von Strategie, Simulationen und Städtebauern ist es weniger problematisch, wenn die Musik das Erlebnis nicht verbessert, da man oft so viel Zeit in diesen Titeln verbringt, dass man wahrscheinlich eine eigene Musik-Playlist nebenbei hat.

Das Testen verschiedener Sponsoren kann unterschiedliche Werkzeuge und Vorteile bieten. Diese sind am deutlichsten zu Beginn der Kampagne.

Surviving Mars: Relaunched ist ein robuster Städtebauer mit Schwerpunkt auf Mikroökonomie, bei dem man den Mars kolonisiert und terraformt. Diese neue Ausgabe richtet sich an diejenigen, die den Titel noch nie gekauft haben oder Inhalte fehlen. Mit verbesserter Grafik, Benutzeroberfläche und viel Inhalt in einem Paket ist dies die beste Version des Spiels. Leider bin ich skeptisch, ob das den Preis für diejenigen wert ist, die bereits alles besitzen. Trotz der Verbesserungen gibt es nicht viel, wenn man bereits alles besitzt, da die neue Erweiterung nicht besonders umfangreich ist und derzeit etwas unausgewogen ist. Es gibt jedoch zwei fantastische Städtebauer mit Mars-Themen, und das ist immer noch eine deiner beiden Optionen. Wenn Haemimont Games diesen Titel mit neuen Inhalten etwas poliert, das Gleichgewicht überprüft und technische Probleme behebt, könnte es mehr als gut sein. Ich kann ehrlich sagen, dass ich auf meiner Reise zur Kolonisierung des roten Planeten größtenteils Spaß hatte.