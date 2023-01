Surtr kommt später in diesem Monat auf das Schlachtfeld der Götter

HQ

Die Smite-Weltmeisterschaft ist nun zu Ende gegangen und an diesem riesigen Wochenende für das Spiel kündigte Entwickler Titan Forge Games eine ganze Reihe von Inhalten für das Third-Person-MOBA an.

Wenn Jahr 10 später in diesem Monat beginnt, erhält das Spiel eine neue Eroberungsmodus-Karte, die Funktionen und Gebiete aus früheren Eroberungskarten kombiniert, und dann wurde der nächste spielbare Gott enthüllt.

Das wird Surtr sein, der Feuerriese. Langjährige Spieler werden diesen Charakter als einen der Eroberungskartenbosse kennen, aber jetzt wird das mythologische Wesen seine NPC-Pflichten hinter sich lassen, um eine spielbare Figur zu werden.

Was die Götter betrifft, die nach Surtr in Jahr 10 kommen werden, wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der darauf anspielt, obwohl Sie ein anständiges Verständnis von Mythen und Legenden haben müssen, um zu erraten, wer auf ihrem Weg ist.

Ansonsten soll Year 10 of Smite ein paar neue Funktionen hinzufügen, darunter Ranked Crossplay und Multi-Queue, um nach mehreren Ranglistenmodi gleichzeitig zu suchen, um die Warteschlangenzeiten zu verkürzen. Es wird auch Änderungen an Shards in den frühesten Phasen des Spiels geben, die den Spielern hier weitere Optionen geben, und wie üblich eine ganze Reihe von Gameplay- und Balance-Änderungen.

Jahr 10 von Smite beginnt später in diesem Monat mit Patch 10.1.