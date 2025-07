HQ

Als Superman endlich auf die große Leinwand zurückkehrt, treffen wir auf einen besiegten Superhelden. Clark Kent hat seinen ersten Kampf gegen einen mächtigen Metamenschen verloren, und von da an wird es nicht besser. Er wird nicht nur in einen politischen Konflikt mit einem kriegstreiberischen Land verwickelt, sondern auch zur Zielscheibe einer unerbittlichen Verleumdungskampagne. Alles läuft nach den Plänen von Lex Luthor, und er hat nicht die Absicht, aufzugeben, bis Superman auf jede erdenkliche Weise zerstört ist. Aber Superman ist nicht gerade dafür bekannt, dass er so schnell aufgibt, vor allem, wenn er die Starjournalistin Lois Lane, den Superhund Krypto, Mr Terrific und andere kauzige Superhelden an seiner Seite hat...

James Gunn, der DC nun neues Leben eingehaucht hat, zeigt von den ersten Minuten des Films an, dass er sich weigert, seine Zeit mit Dingen zu verschwenden, die wir bereits über das gute alte Mann aus Stahl wissen. Knallen! Dröhnen! Bam! Wir werden direkt in das Geschehen geworfen, als ob dieses neue Filmuniversum bereits in einem Vorgänger etabliert worden wäre. Schnallt euch einfach an, sobald ihr den Vorspann seht, denn Gunn wird nur langsamer, wenn es absolut notwendig ist. Zum Beispiel gibt es keine obligatorischen Szenen über Kal-Els Herkunft oder Szenen darüber, wie die Superman Persona entstanden ist. Stattdessen werden wir mit wahnsinniger Comic-Action mit viel Herz und einem wunderbar kindlichen Sinn für Superhelden-Action verwöhnt.

Es gibt hier mehrere spektakuläre Actionszenen, eine der besten mit Mr. Terrific (dem sitzenden Herrn im linken Bild).

Wir treffen einen frustrierten Clark Kent, der vielleicht zu naiv für sein eigenes Wohl und das der Welt ist und der von den Wünschen seiner außerirdischen Eltern getrieben wird. Dieses Superman hat eine kurze Zündschnur, die vielleicht nicht gut zu dem selbstbewussteren Superman passt, an das wir gewöhnt sind, aber auch eine klare Inspiration für andere, vielfältigere Charaktere wird. Ich mag David Corenswets menschliche und zerbrechliche Charakterdarstellung; es ist eine andere Interpretation der Rolle, von der ich gerne mehr sehen würde. Das Gleiche gilt für Rachel Brosnahan und die süße Chemie, die sie mit Corenswet hat, und es macht auch Spaß, einen Comic-treuen Jimmy "Rizz" Olsen auf der großen Leinwand zu sehen (außerdem wird er dieses Mal nicht ins Gesicht geschossen, wie es in dem schrecklichen Batman v. Superman passiert ist).

Die Struktur erinnert zunächst an das Comicbuch All-Star Superman, was sich fast wie ein Haufen Vignetten anfühlt, die zusammengenäht wurden, um gegen Ende einen kräftigen Action-Punch zu liefern. Es ist eine einfache Handlung, die bis zum Rand mit DC-Mythologie und Charakteren vollgestopft ist, die kaum Zeit zum Blinzeln haben, bevor Gunn den Zuschauer in die nächste Periode des Wahnsinns wirft. Manchmal kann Gunns eifrige Erzählweise, die fieberhaft enthusiastische Ausmaße erreicht, wenn unsere Helden beginnen, sich zwischen verschiedenen Dimensionen zu bewegen, fast verwirrend sein, aber sie ist immer unterhaltsam, charmant und unbeschwert. Besonders gut gefallen mir die ruhigeren Szenen, in denen Gunn beschließt, langsamer zu werden. Einer meiner Lieblingsmomente war zum Beispiel ein intimes Gespräch zwischen Lois Lane und Superman in einer dunklen Wohnung, während Hawkgirl im Hintergrund gegen eine laserschießende Weltraumqualle kämpft.

Der Film kann mit Nathan Fillions schrecklichem dickbäuchigen Green Lantern Charakter verglichen werden; Es ist albern, aber auf die richtige Art und Weise und mit Stolz getragen. Superman ist erfrischend schamlos in seiner Comic-Darstellung, selbst in seiner heroischen Romantik unheilbar. Gunn versteht sehr gut, wie seltsam diese Welt ist und schwelgt in seiner neuen Spielzeugkiste der Marke DC, anstatt Zeit mit Dingen zu verschwenden, die bereits in früheren Superman -Filmen gemacht wurden. Diese Interpretation von Superman fühlt sich an wie ein Haufen Episoden von Superman: The Animated Series auf Steroiden, ohne die Eleganz zum Beispiel des ersten Christopher Reeve-Films, und wo der patentierte Gunn-Humor nicht immer landet. Nun, es sei denn, man heißt Krypto, natürlich, ein ebenso liebenswerter wie schlecht erzogener Superhund, der so viel Rampenlicht wie möglich stehlen darf und Szenen oft für einen komischen (und erfolgreichen) Effekt unterbricht. Die Kinder im Publikum werden diesen vierbeinigen Wirbelwind der bedingungslosen Liebe auf jeden Fall lieben.

Rachel Brosnahan und David Corenswet sind sehr süß zusammen und hätten etwas mehr Leinwandzeit zusammen bekommen sollen...

Mit anderen Worten, dies ist ein typischer Gunn-Film, im Guten wie im Schlechten, denn manchmal stolpert der bekannte Regisseur über seine eigenen Genieblitze. Die Geschichte ist straff, aber nicht immer überzeugend, da ein gewisses emotionales Potenzial geopfert wird, um mit dem schnellen Tempo Schritt zu halten, und einige Expositionen können sich unbeholfen anfühlen, z. B. wenn bestimmte Charaktere mehr darüber sprechen, wer sie als Charaktere sind, als zu zeigen, wer sie sind. Superman tappt auch in die unvermeidliche CGI-Falle, in die viele große Filme heutzutage tappen, wo größere Teile zum Schlussakt hin unter überladenden Computereffekten leiden. Ich möchte auch hinzufügen, dass die Musik eine gewisse Enttäuschung ist, da sie John Williams' unsterbliches Leitmotiv mit einem Hauch von Hans Zimmers elektronischen Anklängen mischt, was zu einer Art blasser Hommage an ihre Vorgänger führt. Aber wenn der Abspann zu laufen beginnt, sitzt man immer noch mit einem albernen Lächeln im Gesicht da und merkt, dass man trotz allem Spaß hatte, auch wenn einige Elemente nicht immer passen.

Superman ist ein wirklich großspuriger Film, der alles andere als makellos ist, aber auch alle Eigenheiten des Comic-Mediums mehr umfasst als die meisten Superheldenfilme, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Es ist klar, dass Gunn Comics liebt, denn auch wenn der Film dazu neigt, so etwas wie ein bizarrer Fiebertraum zu werden, ist er unglaublich unterhaltsam und fühlt sich im Kern wunderbar nerdig an. Wenn Superman ein Vorgeschmack auf ähnliche Abenteuerfilme in der DC Universe ist, würde ich behaupten, dass James Gunn tatsächlich die monumentale Aufgabe gemeistert hat, DCs Kinobemühungen mit einem Augenzwinkern neu zu starten.