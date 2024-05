Supergirl: Woman of Tomorrow Premiere im Sommer 2026

Nächstes Jahr wird endlich die Premiere von James Gunns Superman stattfinden, der als der eigentliche Auftakt für Gunns und Peter Safrans neues DC-Universum gilt, obwohl es technisch gesehen bereits heimlich mit kleineren Projekten beginnt. Eine der Figuren, die Superman im Film treffen soll, ist Supergirl, die von Milly Alcock (House of the Dragon) gespielt wird, und wir wissen schon lange, dass sie auch ihren eigenen Film bekommt.

Nun wurde bestätigt, dass der Film Supergirl: Woman of Tomorrow, der auf der gleichnamigen Comic-Verfilmung aus dem Jahr 2022 basiert, am 26. Juni 2026 in die Kinos kommen wird. Craig Gillespie (I, Tonya und Cruella) führt Regie, aber Details sind rar. In der Zusammenfassung des Comic-Verlags heißt es jedoch:

"Kara Zor-El hat im Laufe der Jahre einige epische Abenteuer erlebt, aber jetzt findet sie ihr Leben ohne Sinn und Zweck. Hier ist sie, eine junge Frau, die ihren Planeten zerstört sah und auf die Erde geschickt wurde, um eine kleine Cousine zu beschützen, die sie am Ende nicht mehr brauchte. Wofür war das alles? Wo immer sie hingeht, sehen die Leute sie nur durch die Linse von Supermans Ruhm.

Gerade als Supergirl denkt, dass sie genug hat, ändert sich alles. Ein außerirdisches Mädchen sucht sie für eine bösartige Mission auf. Ihre Welt wurde zerstört, und die verantwortlichen Bösewichte sind immer noch da draußen. Sie will sich rächen, und wenn Supergirl ihr nicht hilft, wird sie es selbst tun, koste es, was es wolle. Jetzt begeben sich ein Kryptonier, ein Hund und ein wütendes, untröstliches Kind in den Weltraum auf eine Reise, die sie bis ins Mark erschüttern wird."

Vielleicht etwas, auf das man sich freuen kann?

Danke , Deadline