Supergiant-Musik: Best of Bastion, Transistor, Pyre und Hades auf zwei Schallplatten

In diesem Jahr feiert das Indie-Studio Supergiant Games seinen zehnten Geburtstag und neben dem sehr bald bevorstehenden Launch des Roguelite-Actionspiels Hades haben die Entwickler noch eine weitere Überraschung vorbereitet. Sie wollen ihre zehn besten Lieder aus den vier Spielen, die in den letzten zehn Jahren vom US-amerikanischen Team produziert und veröffentlicht wurden, in einer speziellen Vinyl-Sammlung neu auflegen.

Unter dem Titel "The Songs of Supergiant Games: 10th Anniversary Orchestral Collection" hat der Komponist Darren Korb die einprägsamen Songs aus Bastion, Transistor, Pyre und Hades neu aufgenommen. Er überwachte die Aufnahmen nicht nur, sondern unterstützt die Produktion auch gesanglich und mit seiner Gitarre. Die wundervolle Stimme von Ashley Barrett ist natürlich ebenfalls mit dabei und der Musik-Produzent Austin Wintory brachte das Paket zum Abschluss.

Im Shop von Supergiant Games gibt es das Endergebnis in zwei Editionen, limitiert (begrenzt auf 1000 Exemplare) in schwarz und als Standard-Version in schickem rot. Zwischen 35 und 80 US-Dollar zahlt ihr dafür und erhaltet zwei Vinyl-Schallplatten, sowie ein kleines Artbook mit zusätzlichen Informationen über die Entstehung der jeweiligen Tracks. Einen kleinen Ausblick auf die Komposition konnten wir bereits vor einer Weile miterleben.