Superdata: Among Us "ist momentan das mit Abstand beliebteste Spiel aller Zeiten"

Bestimmt habt ihr mitbekommen, dass Among Us aktuell ziemlich beliebt ist. Das Nielsen-Forschungsunternehmen hat sich mit dem Thema eingehender beschäftigt und stellt fest, dass zurzeit monatlich mehr Menschen mit dem Partyspiel Zeit verbringen, als mit allen anderen Spielen. Diese Ergebnisse wurden in einem neuen Superdata-Bericht veröffentlicht:

"Among Us hatte im November ungefähr eine halbe Milliarde aktive Benutzer pro Monat. Der Titel ist in Bezug auf [die Anzahl] monatlicher Spieler momentan das bei weitem beliebteste Spiel, das jemals gespielt wurde."

Superdata merkt an, dass das Spiel trotz seiner Popularität nicht sonderlich stark monetarisiert ist. Entwickler Innersloth nutzt die Gunst der Stunde also nicht, um den Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Seit das Thema explodiert ist, arbeiten sie an einer neuen Karte und an Konsolenversionen, die nicht mal fünf Euro kosten.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass Among Us über zwei Jahre lang von eigentlich niemandem gespielt wurde, weil es so unbekannt war. Doch nachdem im Sommer einige namhafte Streamer auf den Titel aufmerksam geworden sind, ist das Game super populär.